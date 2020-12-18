В Англии продали особняк легенды британской разведки 

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В английской деревне Лакингтон продали особняк легенды британской разведки — Стюарта Мензиса. В свое время Мензис руководил МИ-6 и был причастен к дешифровке посланий «Энигмы» — шифровальной машины нацистов. Именно он стал прототипом Джеймса Бонда

Особняк Бриджес-Корт построили еще до XVIII века, однако он сохранил практически первозданный вид. Площадь 616 квадратных метров вмещает приемную, столовую с кухней, гостиную, библиотеку, семь спален, пять ванных комнат, подвал и два балкона. Особняк продали за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (247,7 миллиона рублей).

На прилегающей территории расположен домик с тремя спальными местами, конюшня, бассейн и теннисный корт.