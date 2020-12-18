К Земле приближается астероид размером с авиалайнер 

Астероид размером с авиалайнер приближается к планете. Об этом сообщили специалисты NASA.

Специалисты полагают, что небесное тело пройдет ближайшую точку от планеты 18 декабря. Его диаметр составляет от 23 до 52 метров. Притом ближайшая точка траектории полета астероида к Земле будет на расстоянии 6,97 млн км, а скорость в этой точке составит около 7,65 км/с.

Однако это не единственный астероид, приближающийся к Земле. В этот же день рядом с планетой будет пролетать еще одно небесное тело размером 5,3-12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тыс. км.