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К Земле приближается астероид размером с авиалайнер 

Даня Виттиг 1 час назад
К Земле приближается астероид размером с авиалайнер
Фото: depositphotos.com
Астероид размером с авиалайнер приближается к планете. Об этом сообщили специалисты NASA.
Специалисты полагают, что небесное тело пройдет ближайшую точку от планеты 18 декабря. Его диаметр составляет от 23 до 52 метров. Притом ближайшая точка траектории полета астероида к Земле будет на расстоянии 6,97 млн км, а скорость в этой точке составит около 7,65 км/с.
Однако это не единственный астероид, приближающийся к Земле. В этот же день рядом с планетой будет пролетать еще одно небесное тело размером 5,3-12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тыс. км.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие ужасы астронавты видели в открытом космосе.
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