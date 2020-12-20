Когда мы отправляемся отдыхать, то даже не задумываемся о том, что морская вода представляет для нас опасность. Однако попадание большого количества воды в организм может привести к ужасным последствиям. "Рамблер" выяснил, почему морская вода — это самый опасный в мире яд.

Для начала стоит отметить, что морская вода никогда не бывает чистой. Даже если человек случайно проглотил немного морской воды, может заболеть живот и начаться диарея. Все это происходит из-за того, что в воде живут личинки, черви, простейшие, ветвистоусые и веслоногие рачки. Некоторые из этих существ могут быть ядовитыми.

Помимо живых существ, влияет и концентрация соли в морской воде. Как только наши рецепторы обнаруживают лишнюю соль в организме, то организм начинает немедленно е выводить. В связи с этим поднимается давление, ускоряется сердцебиение, почки работают на износ. Чтобы вывести соль, наше тело затрачивает очень много своих водных ресурсов. Это приводит к обезвоживанию. Уже через день потребления воды с повышенным содержанием соли возникают негативные последствия, через пять человек рискует погибнуть.

Если соль будет находиться в организме человека слишком долго, в какой-то момент почки перестанут справляться с огромным количеством соли и откажут. Затем соль начнет концентрироваться в крови. Далее она поражает желудок, кишечник, разрушает нервную систему и человек сходит с ума.

Поэтому все инструкции по спасению запрещают употребление морской воды на лодках и плотах.