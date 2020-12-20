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Правда ли, что мошенникам по телефону нельзя отвечать «да» 

Даня Виттиг 3 часа назад
Почему нельзя отвечать «да», если звонит незнакомец
Фото: depositphotos.com
Существует распространенное мнение, что по телефону ни в коем случае нельзя отвечать "да", если звонит незнакомый номер. Так как разговор может обернуться мошеннической сделкой с вашего согласия. Вместо "да" эксперты советуют отвечать "алло". "Рамблер" выяснил, насколько эти правила реально работают.
Иногда звонящие c незнакомых номеров не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код, а только провоцируют дать положительный ответ. Обычно они уточняют, точно ли вас зовут Игорь Олегович, пользуетесь ли вы конкретным банком и прочее. И если вы действительно Игорь Олегович и пользуетесь, то на оба вопроса ответите "да".
Но зачем эта информация мошенникам? Сначала пользователи предположили, что так они собирают биометрию, чтобы удаленно переводить деньги с одной карты на другую.
Однако банковские работники объяснили, что для идентификации клиента недостаточно одного "да", это должен быть набор фраз, чисел и прочих ключей, который достаточно трудно подделать. Также голосовые операции доступны только тем клиентам, которые прошли первичную идентификацию лично в банке.
Специалисты утверждают, что одного согласия недостаточно, чтобы, например, оформить на вас кредит или подтвердить сомнительную операцию. Поэтому слухи о том, что отвечать "да" — опасно, не нашли официального подтверждения.
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