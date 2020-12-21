Нынешний год продолжает удивлять нас странными событиями. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, жители планеты смогут увидеть редкое астрономическое явление. Подробности — в материале «Рамблера».

Суть явления состоит в том, что Юпитер и Сатурн сблизятся настолько максимально, что возникнет зрительный эффект «двойной звезды». Обычно планеты встречаются каждые двадцать лет, однако настолько близкое соединение — настоящая редкость. Сегодня Юпитер и Сатурн будут разделять всего шесть угловых минут.

Столь же яркое астрономическое явление люди наблюдали в марте 1623 года, когда планеты встретились на расстоянии пяти угловых минут. А самое близкое соединение произошло в марте 1226 года — тогда Юпитер и Сатурн разделяли только две угловые минуты. Такие планетарные соединения называют великими. Разумеется, и древние, и современные астрологи видят в этом явлении знак грандиозных событий.

Астроном и математик Иоганн Кеплер в начале XVII века предположил, что Вифлеемская звезда, которая возвестила миру о рождении Иисуса Христа и привела к нему волхвов, в действительности возникла из-за максимального сближения Юпитера и Сатурна. С тех пор такой эффект иногда называют Вифлеемской звездой. Впрочем, идея Кеплера не нашла поддержки у ученых последующих веков, однако название осталось.

Жители большинства российских регионов смогут увидеть необычное явление в течение получаса, с 17:35 часов вечера. На юге страны и в Крыму насладиться зрелищем можно будет на протяжении часа. Лучше всего выбрать для наблюдения высокое место — холм или крышу.