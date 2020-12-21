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Случаи, когда погода изменила ход истории 

Александра Нечаева 1 час назад
На ход истории влияет множество факторов, среди них тот, который совсем не зависит от человека — это погода. И если о влиянии людей на климат мы говорим и знаем очень много, то о роли погодных условий в судьбе всего человечества не так часто упоминаем. Между тем, на счету погоды и известные катастрофы, и неожиданные победы, и досадные поражения в войнах и даже гибель целых цивилизаций. О самых известных случаях влияния погоды на ход истории узнаете из видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что произойдет, если 100 лет не будет дождя.
Истории , Видео
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