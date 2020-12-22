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Как старший брат Ленина хотел изменить Россию 

Русская семерка 3 часа назад
Как старший брат Ленина хотел изменить Россию
Фото: Русская семерка
Террористическую группу, которую возглавлял старший брат Ленина, Александр Ульянов, полиции удалось обезвредить благодаря цензуре: в одном из писем другу Александру студент Пахомий Андреюшкин сообщил, что в России «возможен беспощадный террор» и что он начнется «весьма скоро».
После розыскных мероприятий стало понятно, что в начале марта 1887 года террористы готовят покушение на Александра III, и для этого уже изготовлены бомбы.

На эшафот

Трех «революционеров»: Андреюшкина, Василия Осипанова и Василия Генералова жандармы взяли со взрывчаткой наготове возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, схатили и двух сигнальщиков, стоявших поодаль. Задержанные указали на остальных; были арестованы 25 человек, а позже — еще 49. Выяснилось, что студенты четвертые сутки дежурили у собора, поджидая царя. Они собирались бросить в Александра III бомбу, когда он проезжал мимо, возвращаясь с панихиды из Петропавловской крепости. Вскоре стали известны имена организаторов покушения: ими оказались Петр Шевырев и Александр Ульянов.
В подготовке покушения обвинили 15 человек. Пятеро — руководители и непосредственные исполнители теракта — были приговорены к казни через повешение, остальные — к разным срокам ссылки и каторги.
Казнь свершилась 8 мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости. Все арестанты отказались от исповеди и от последнего причастия, но очевидцы вспоминали, что Александр Ульянов, всходя на эшафот, приложился к кресту. Внешне он оставался спокоен до конца.

Ничто не предвещало

Родился Саша Ульянов в Нижнем Новгороде 31 марта 1866 года. В симбирской гимназии его страстью стала химия: он оборудовал лабораторию во флигеле отчего дома и часто в ней ночевал. В своей книге о семье Ульяновых историк Гелий Клеймёнов пишет, что сверстники дразнили Александра «потрошителем лягушек». В 1883 году он окончил гимназию, получив золотую медаль за прилежание, и вместе с сестрой Анной, с которой у него были самые дружеские отношения, уехал в Санкт-Петербург, где поступил в Императорский университет. Анна позже вспоминала, что у брата была хорошая научная подготовка и страсть к учебе. Сама она после окончания гимназии поступила на Бестужевские курсы.
Уже на втором курсе у преподавателей не осталось сомнений — Александра Ульянова ждет блестящая карьера. Он всерьез увлекся зоологией беспозвоночных, писал научные труды; за работу о кольчатых червях получил золотую академическую медаль.

Из искры возгорелось пламя?

Но одновременно с этим Александр занялся общественной работой: на I курсе он организовал землячество студентов для помощи малоимущим, затем стал членом экономического кружка при студенческом «Союзе землячеств», и, видимо, здесь попал под влияние радикалов. Вместе с другими студентами он принял участие в шествии, приуроченном к 25-летию со дня смерти Н. Добролюбова. Шествие приобрело такие масштабы, что полиция Петербурга испугалась и разогнала студентов. Это произвело на Ульянова столь сильное впечатление, что на следующее утро он разразился прокламацией с критикой властей.
Писатель Сергей Есин в своей книге «Ленин. Смерть титана» упоминает, что в последнее лето своей жизни Александр увлекся чтением Маркса и других «прогрессивных» экономистов.
Создание революционно-террористической ячейки произошло в декабре 1886 года, когда Александр попал на собрание группы, сформированной Петром Шевыревым.
Ульянов быстро стал её идеологом и написал Манифест, в котором декларировал главные цели: национализация земли и предприятий, свобода слова, самоуправление, ликвидация армии и создание выборного правительства. При этом основным методом достижения этих целей он провозгласил «беспощадный террор», «систематический» и «дезорганизующий». Ульянов стал цементом.
Тут же была выбрана первая мишень для теракта — император. Чтобы купить составляющие для бомбы, Александр продал университетскую медаль. Из деталей, которые ему доставили из Харькова, он изготовил три бомбы; одна из них была замаскирована под книгу.
Удивительным образом прямо перед покушением Петр Шевырев занемог и уехал за границу, оставив соратников завершать дело.
Когда Ульянова арестовали, то неудавшийся террорист взял всю вину на себя, правда, жандармы в это не поверили. На допросах они пытались выяснить роль некоего человека с отчеством Сергеевич, то есть искали стоявших за мальчишками взрослых и опасных людей.

Надо примириться?

Для семьи Ульяновых это был удар: оказаться родственниками человека, покушавшегося на помазанника Божия было немыслимым позором. От них отворачивались даже друзья. Арест сына подкосил здоровье матери Марии Александровны. Она пыталась спасти сына, писала прошение о помиловании. Видя её страдания, Александр тоже подал прошение императору, правда, оно было заведомо составлено так, чтобы ему отказали. Сестра Анна вспоминала, что на свидании с матерью Саша обнимал её колени и слёзно просил о прощении, но при этом твердил, что не может иначе, что есть цели выше, чем счастье его матери, а когда Мария Александрова сказала ему, что его средства ужасны, ответил: «Что же делать, если других нет, мама. Надо примириться».
После смерти брата Анна, как сочувствующая, была сослана в родовое имение Бланков (девичья фамилия Марии Александровны) в село Кокушкино, там вышла замуж за однокурсника Саши Марка Елизарова, и вскоре переехала в Самару.
Исследователям биографии Ленина известно, что братья Владимир и Александр Ульяновы не были близки в отрочестве, но казнь брата подтолкнула Владимира на путь революции и террора.
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Истории , Мария Александрова , Владимир Ульянов , Сергей Есин , Александр Ульянов
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