Какие фразы нельзя говорить при разговоре с мошенником 

В последнее время телефонные мошенники стали очень коварными, и простые люди не сразу отличают реальные звонки от преступных. Вы можете долго вести беседу с человеком и не подозревать, что на самом деле он является мошенником. Существует список фраз, которые нельзя говорить в разговоре с незнакомцами, чтобы ваши биометрические данные не были в опасности. "Рамблер" рассказывает, что нужно держать при себе.

Помните, что злоумышленники будут пытаться добыть ваши биометрические данные любым способом и в разговоре будут пытаться вывести на определенную фразу. Не поддавайтесь им и сразу кладите трубку, если почувствовали неладное. Существует еще один действенный способ, если вы сомневаетесь — перезвоните в банк и уточните, звонили ли вам оттуда.

"Да, подтверждаю"

Эту фразу используют для того, чтобы вывести с вашего счета деньги. Если это делать по телефону, нужен будет лишь номер вашей карты и фраза вашим голосом "Да, подтверждаю". Дело в том, что при переводе средств оператор просит человека говорить именно эту фразу, а не просто "да", поэтому никогда не говорите эти два слова, чтобы не лишиться средств.

Номер паспорта и номер карты

Эти данные тоже не стоит говорить по телефону, так как они могут использоваться мошенниками не только в банковских операциях. С помощью вашего номера паспорта и и номера карты можно взять, например, кредит на ваше имя в вашем банке. Если банк откажет, мошенники могут взять и микронам на ваше имя и данные. К тому же, чаще всего в солидных организациях такие вещи никогда не просят сообщать по телефону.

Кодовые слова и пароли

Речь идет не только о паролях от социальных сетей, но и о тех паролях, которые приходят вам по СМС для подтверждения денежных операций. Кодовые слова ни в коем случае нельзя сообщать по телефону, а только лично сотрудникам банка. Зная кодовое слово мошенник сможет распоряжаться не только деньгами с вашей карты, но и со счета или книжки.