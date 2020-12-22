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Рэп про «влажную киску» признан песней года 

Lenta.ru 4 часа назад
Рэп про «влажную киску» признан песней года
Фото: Lenta.ru
Песня WAP от американских рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии «Би-би-си», опубликовавшего рейтинг лучших синглов и альбомов 2020-го.
Отмечается, что хип-хоп-композиция, в припеве которой поется про «влажную киску», заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США, а также стала лидером по количеству запросов в Google.
Второе место среди синглов года занял ремикс на трек Savage от Megan Thee Stallion и американской певицы Бейонсе. На третьей строчке — композиция People I've Been Sad от французской исполнительницы Christine and the Queens.
Альбомом года признан релиз Fetch The Bolt Cutters американской исполнительницы Фионы Эппл. На втором месте — уроженка Лос-Анджелеса Фиби Бриджерс с пластинкой Punisher. Третью строчку занял альбом Folklore от американской поп-звезды Тейлор Свифт.
В ноябре Карди Би стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.
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Истории , Фиона Эппл , Google , BBC News
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