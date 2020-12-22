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Искусство помогать даже на расстоянии

Искусство помогать даже на расстоянии
Фото: MastercardMastercard
В преддверии Нового года пианист и композитор Кирилл Рихтер выступил с онлайн-концертом, организованным Mastercard в поддержку фонда «Друзья». В стенах Мультимедиа Арт Музея он исполнил свои симфонические сочинения с оркестром OpensoundOrchestra.
Музыкант без академического образования сумел заворожить слушателей во всем мире своей удивительной музыкой и стать желанным гостем на знаменитых концертных площадках. Всего за год он научился игре на фортепиано, а сейчас участвует в музыкальных фестивалях, пишет для кино и балета. Также он стал автором музыки к чемпионату мира по футболу.
Если вы пропустили прямую трансляцию с концерта, у вас есть возможность посмотреть его в любое время!
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