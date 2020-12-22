Россияне назвали самое популярное слово 2020 года 

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили 1,6 тысячи россиян и выяснили, что самым популярным словом уходящего года они считают «коронавирус».

По данным исследования, «коронавирус» назвали главным словом 61% респондентов. На втором месте — «поправки к конституции» (29%), на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%),

— цитирует РИА Новости главу ВЦИОМа Валерия Фёдорова

Среди наиболее популярных ответов были также «кризис» (19%), «неопределённость» (16%), «вакцина» (12%) и «удалённая работа» (11%).

Опрос был проведён методом телефонного интервью в ноябре — декабре текущего года. В нём участвовали граждане старше 18 лет.

Как писал NEWS.ru, американский толковый словарь Мерриама — Вебстера выбрал «пандемию» словом 2020 года. Это существительное чаще всего пользователи искали в онлайн-словаре. Первый всплеск запросов был зафиксирован 3 февраля, когда из больницы в Сиэтле был выписан первый в США пациент с COVID-19. В этот день просмотры значения слова выросли на 1621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4000%.

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина словами 2020 года назвал «самоизоляцию» и «обнуление». Как отметили авторы проведённого исследования, в 2020 году две темы в России обошли с большим отрывом все остальные: пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию.