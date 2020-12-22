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«Бешеная рота»: каких российских солдат чеченские боевики боялись больше всего 

Русская семерка 8 часов назад
Каких российских солдат чеченские боевики боялись
Фото: Русская семерка
Первая чеченская кампания — пожалуй, одно из самых неоднозначных событий в современной истории России. По мнению одних, боевые действия действительно были необходимы для восстановления конституционного порядка в Чеченской Республике. Другие же уверены, что эта война стала бессмысленной мясорубкой, погубившей жизни многих людей.
Впрочем, как бы кто не относился к тому конфликту, отрицать тот факт, что в нём было место героизму российских солдат, порой граничившему с безумством, никак нельзя.
Так, без преувеличения легендой тех военных действий стала 166-я отдельная мотострелковая бригада и её отдельно взятая разведывательная рота. О служивших в ней солдатах и их командирах и по сей день рассказывают истории, полные мужества и порой фантастики.
Например, в мемуарах и исторических статьях немало сказано об Алексее Ефентьеве — последнем командире разведроты 166-й омсбр. Говорят, что его позывной — «Гюрза» — был известен по всей республике и боевики предпочитали сторониться боевых действий, в которых участвовал он и бойцы его подразделения. Именно он стал прототипом главного героя в фильме "Чистилище", хотя невысокий сухощавый паренек был совсем не похож на здорового, закованного в кевларовые латы богатыря с экрана.
За Ефентьевым также, судя по воспоминаниям, закрепилось и другое прозвище — «Лёша-золотое копытце». Всё потому что офицер обладал каким-то животным чутьём, помогавшим ему ориентироваться на поле боя и выводить своих даже из эпицентра самых ожесточённых схваток без потерь.
Возможно, именно из-за Ефентьева, под руководством которого бойцы не страшились любых задач и успешно вступали в бой даже с превосходящим по численности противником, его разведроту чеченские бандиты прозвали «бешеной». Одной из их примет стали черные повязки, которые бойцы роды носили на голове. Однако, такую славу подразделение вполне могло заслужить и до того, как его в 1996 году возглавил «Гюрза».
166-я бригада принимала участие в Первой чеченской со 2 января 1995 по 5 октября 1996 года. Подразделение сразу было брошено в бой и практически сразу начало творить чудеса.
Одно из них произошло на господствующих высотах в районе Новые Промыслы на южной окраине Грозного. К февралю 1995 года они остались единственным оплотом боевиков, которым мешал полностью окружить столицу Чеченской Республики. А всё благодаря хорошо выстроенной дудаевцами системе обороны, из-за которой высоты считались неприступными.
Штурмовать их было поручено капитану Игорю Баталову, в подчинении которого в тот момент и находилась разведрота 166-й омсбр. Для этого солдатам, не имевшим опыта действий в горной местности, за два дня пришлось обучиться тактике боя на высоте.
В ночь с 21 на 22 февраля, пользуясь плохой видимостью из-за непогоды, группа во главе с Баталовым сумела пройти опорные пункты и сосредоточиться на высоте. Боевики сначала не поняли, что их обхитрила совсем небольшая кучка солдат: они отступили, ошибочно полагая, что были атакованы внушительными силами.
Лишь осознав свою ошибку, бандиты начали массированный артобстрел высоты и затем предприняли попытку штурма. Однако для них всё было потеряно: Баталов и его ребята в течение двух суток обороняли точку, за которые ими были уничтожены 230 боевиков. В разведроте же было только двое раненных.
Таким образом высоты были взяты, Грозный — окружён, за что Игорь Баталов и начальник разведки Илья Касьянов — удостоены звания Героев России.
Не обошлось без 166-й омсбр и при боях за цементный завод в Чири-Юте. После взятия столицы Чеченской Республики перед российскими военными была поставлена задача установить контроль над горами. А предприятие, прикрытое с одной стороны рекой, с других — минными полями, было использовано боевиками для обороны Аргунского ущелья — одного из крупнейших на Северном Кавказе.
Цементный завод в марте и апреле безрезультатно атаковали 324-й и 245-й мотострелковые полки. Третий же, майский штурм, уже с участием 166-й бригады, оказался удачным. И вновь успех был достигнут благодаря обходному манёвру: в то время как российские танки активно изображали подготовку к атаке с востока, боевиков небольшой группой атаковали с другой стороны. В итоге завод, больше походивший до этого на крепость, был взят всего за четыре часа.
При этом в операции было место и подвигам. Так, в боях за предприятие погиб рядовой Валерий Иванов, служивший в артиллерийском дивизионе 166-й омсбр. Ценой своей жизни он увёл с огневой позиции подбитую самоходную установку, чем спас своих товарищей. За этот поступок ему было присвоено звание Героя России.
Стремительный прорыв остался «фишкой» разведроты 166-й бригады и при «Гюрзе». Особенно она помогла в битве за Бамут и при деблокировании Координационного центра в Грозном.
Бамут до мая 1996 года оставался единственным контролируемым вооружёнными формированиями участком Чечни. С апреля российские войска с переменными частотой и эффективности атаковали город, но каждый раз были вынуждены отступать. Продолжалось это до тех пор, пока командующий группировкой войск Минобороны России в Чечне Владимир Шаманов не решил предпринять ту же тактику, что и в боях за цементный завод в Чири-Юте.
Основная часть войск отвлекла внимание боевиков, в том время как разведрота «Гюрзы» обошла их со спины. Самый тяжёлый бой произошёл именно на подступах в Бамуту — на склоне ущелья «бешеным» удалось «уложить» 12 боевиков, после чего остальные обратились в бегство, а Бамут был взят относительно легко.
А спустя ещё два месяца «Гюрза» и компания спасли заложников из Координационного центра в Грозном. Причём не только высокопоставленных чиновников, ну и журналистов, детей и матерей. И опять отряд застал боевиков врасплох с тыла.
Позднее за последнюю операцию Ефентьев будет представлен к званию Герой России, но награду не получит. Зато вместо этого его позывной с благодарностью вспоминается многими и сегодня, а «бешенство» руководимой им разведроты — стало красивой и поучительной легендой.
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Истории , Валерий Иванов , Игорь Баталов , Владимир Шаманов , Министерство обороны
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