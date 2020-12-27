Как миллиардер создал тайную сеть секс-рабства

Весь мир потрясли громкие новости из Канады. Как выяснил "Рамблер", миллиардер Питер Найгард был неожиданно арестован сразу по целому списку обвинений в десятках преступлений, начиная рэкетом и заканчивая организацией сексуального рабства. Причем эти обвинения выдвинула Канада, США и Багамские острова.

Прокуратура США считает, что миллиардер десятилетиями совершал тяжкие преступления, а его жертвами могли стать тысячи человек.

В частности, по мнению американских спецслужб, с 1995 года Найгард использовал свое влияние и бизнес для похищения и содержания девушек в США, Канаде и на Багамах «для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров». Об этом заявила исполняющая обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Штраус.

В обвинительном заключении сообщается, что миллиардер использовал самые разные средства для обмана жертв. Следствие считает, что для этого проводились особые «Вечеринки баловства», на которых собирались девушки из малообеспеченных семей. На подобных мероприятий их "окучивали", предлагая бесплатные угощения, напитки и спа-услуги.

Однако таким баловство вечеринки не заканчивались. Девушек накачивали наркотиками, а потом вынуждали их удовлетворять интимные прихоти Найгарда и его гостей. Причем девушки не просто так были именно из малообеспеченных и неблагополучных семей. Миллиардер рассчитывал, что они побоятся судиться с таким влиятельным человеком, как он.

«Найгард поддерживал контроль над своими жертвами с помощью угроз, обещаний предоставить или не предоставить возможности для работы моделями и другого карьерного роста, предоставления и удержания финансовой поддержки и других принудительных средств, включая постоянное наблюдение, ограничения передвижения и физическую изоляцию», — говорится в обвинительном заключении.

Незаконная деятельность миллиардера стала всплывать в начале 2020 года, когда сразу десять женщин подали коллективный иск против миллиардера с обвинением в изнасилованиях. При этом некоторые из этих женщина на момент совершения преступления были еще несовершеннолетними, а самой младшей из них было всего 14 лет.

Через две недели в офис к Найгарду нагрянуло ФБР . После этого дело обрастало новыми подробностями. Так, к делу добавилось еще несколько исков женщин, обвинявших Найгарда в надругательстве.

Особенно интересно, что свои обвинения позже выставили даже его сыновья, заявившие, что он заставил их переспать с девушками с этих "вечеринок", когда им было по 14 лет.

Сейчас к иску уже присоединились 84 женщины из США, Канады и Багамских островов. Ходят слухи, что Найгард сам вел список жертв, их число близилось к тысяче.

«Это действительно была международная сеть торговли людьми такого масштаба, какого мы никогда не видели», — заявила прокурор Лиза Хаба.

Сам Найгард отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не имел интима с девушками против их воли. Он уверяет, что обвинения сфабрикованы его давним врагом, Луисом Бэконом. Однако, если вина миллиардера будет доказана, ему может грозить заключение вплоть до пожизненного.