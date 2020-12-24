Чем католическое Рождество отличается от православного 

Несмотря на то, что у нас принято называть 25 декабря «католическим Рождеством», большинство поместных Православных Церквей встречают приход Христа в мир тоже в ночь с 24 на 25 декабря.

Как приветствуют друг друга верующие в Рождество?

Западные христиане приветствуют друг друга фразой «Merry Christmas!». В православной традиции люди приветствуют друг друга словами: «Христос родился!» — «Славим Его!». Также распространено простое пожелание «счастливого Рождества» или «с Рождеством!».

Почему часть христиан отмечает Рождество 25 декабря, а другая — 7 января?

Изначально Рождество отмечалось 25 декабря всеми христианскими церквями, но в 1582 году Римский Папа Григорий XIII принял решение перейти на григорианский календарь. Православная церковь отказалась от нововведения и продолжила жить по юлианскому календарю. А в 1918 году большевиками было принято решение все же перейти на григорианский календарь. Церковь продолжила пользоваться юлианским календарем, и Рождество сдвинулось на 2 недели.

Почему рождественским деревом является елка?

Традиция приносить на Рождество в дом ель пришла из Германии. По легенде, Святой Бонифаций срубил дуб Одина, чтобы показать бессилие язычников, и на пне выросла пихта. Так исполнилось пророчество, данное им ранее «пихта христианства вырастет на корнях срубленного дуба язычества».

Что можно нарядить, если нет ёлки?

В теплых странах, где не растут ели, пихты и другие хвойные, вместо елок используют пальмы. Во Флориде даже выращивают «рождественскую пальму», которую называют так из-за плодов, краснеющих к декабрю.

Почему на Рождество наряжают елку?

Первыми наряжать ёлку стали немцы. Существует предание о том, что начало традиции положил немецкий пастырь Мартин Лютер . В России начало этому обычаю дал Петр I, до него ёлка считалась деревом, связанным со смертью и погребальными обрядами.

Почему на елке принято зажигать свечи?

Когда Мария и Иосиф пришли в Вифлеем, для них не нашлось места в городе, поэтому христиане в память об этом зажигают на елке и на окнах свечи. Это приглашение для Богородицы и символ гостеприимства. Со временем, из соображений пожарной безопасности, настоящие свечи на ели сменили электрические лампочки, но смысл не изменился.

Почему у американцев рождественский цвет — красный?

Традиционно рождение Христа символизировал зеленый цвет, а красный символизировал его кровь. Красный стал главным цветом Рождества после того, как в 1931 году компания Coca-Cola запустила рекламную компанию с изображением Санта-Клауса. Специально для этой рекламы кафтан рождественского деда был выкрашен в красный цвет (до этого одеяния Санты успело побывать белым, коричневым и синим).

Какая связь между Рождеством и Санта-Клаусом?

Санта-Клаус — это измененное имя Святого Николая. Частью рождественской мифологии он стал в 1823 году, когда Клемент Кларк Мур опубликовал поэму «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». В ней Святой Николай трансформировался в Санта-Клауса, доброго сказочного героя, который дарит подарки детям.

Кто входит в свиту Санта-Клауса?

Считается, что Санта-Клаус путешествует по миру в санях, запряженных 8 оленями — Стремительный, Танцор, Гарцующий, Сварливый, Комета, Купидон, Гром и Молния. Впервые они были описаны в стихотворении Клемента Кларка Мура «Ночь перед Рождеством» в 1823 году. В 1939 году в свите Санты появился новый олень, красноносый Рудольф, который теперь и ведет упряжку. Рудольф — результат рекламной акции, организованной сетью супермаркетов «Montgomery Ward». Также в свиту Санта-Клауса входят рождественские эльфы, они помогают Санте готовить подарки для детей.

Почему Санта-Клаус попадает в дом через дымоход?

Способ, которым Санта-Клаус попадает в дом, был описан в поэме Клемента Кларка Мура «Ночь перед Рождеством».

Почему Санта-Клаус изображается в виде толстяка?

Во время рекламной акции Coca-Cola в 1930 году художник Хэддон Сандбл изобразил Санту толстяком в бело-красных цветах «кока-колы». Прототипом Санты послужил друг и сосед художника Лу Прентис. Этот образ Санта-Клауса впоследствии стал каноничным.

Как появилась традиция оставлять для Санты печенье и стакан молока?

Исследователи считают, что традиция оставлять угощение возникла во времена Святого Николая. Люди оставляли еду на пороге для тех, кто не мог о себе позаботиться. Окончательно обычай сформировался в 1930-х, а после появления оленя Рудольфа к угощению для Санты стали добавлять морковку.

Почему Санта-Клаус и Дед Мороз живут на севере?

То, что Санта и Дед Мороз живут на севере не связано ни с одной легендой. На Северном Полюсе Санту-Клауса поселил американский художник Томас Наст в 1862 году. В дальнейшем Санта несколько раз менял место проживания, но в итоге все равно вернулся на полюс. Родиной Деда Мороза принято считать Великий Устюг, но первой его резиденцией была Чунозерская усадьба в Лапландском заповеднике.

Почему рождественские венки делают из омелы?

Традиция делать венки из омелы пришла из Англии. Она зародилась еще в те времена, когда о рождественском дереве еще и не слышали. Вечнозеленые листья омелы символизировали рождение Христа, а красные ягоды — его кровь после распятия. Подаренная веточка омелы приносила счастье в дом.

Почему на Рождество дарят подарки?

Как ни странно, обычай дарить подарки никак не связан с тем дарами, которые волхвы преподнесли Христу. Традиция дарить подарки детям связана со Святым Николаем, который стал праобразом Санты-Клауса. Когда образ святого связали с Рождеством, возник обычай дарить подарки детям, а потом и взрослым.

Что дарить на Рождество?

Сегодня на Рождество дарят любые подарки, но традиционными остаются фигурки ангелов, рождественские свечи, открытки и сладости.

Когда можно распаковывать подарки?

Рождественские подарки распаковывают утром 25 декабря или 7 января.

Почему западные христиане вешают носки на камин?

Обычай связан с легендой о том, как Святой Николай, услышав о бедности трех сестер, тайком подбросил им по золотому самородку в камин через дымоход. Каждый самородок попал в носок, которые девушки вечером повесили сушиться.

В какое время наступает Рождество?

Западные христиане начинают отмечать Сочельник вечером 24 декабря. После праздничного ужина принято ходить на рождественские мессы и богослужения. В православной традиции Рождество наступает после Рождественской всенощной, которая начинается ночью 6 января и длится около 3-х часов. С окончанием всенощной, 7 января, наступает праздник Рождества Христова.

Чем пахнет Рождество?

Традиционные запахи рождества — ладан, свежая выпечка, цитрусовые, корица, кардамон, гвоздика, имбирь и запах хвои.

Что нужно делать в Сочельник?

Вечером, после восхода первой звезды, принято собираться на торжественную постную трапезу. В Сочельник проводятся праздничные богослужения, которые, как правило, начинаются поздно вечером.

Что такое вертеп?

Святой Вертеп у христиан — пещера, в которой родился Иисус Христос . Также вертепом называют воспроизведение сцены Рождества Христова. Это могут быть скульптурные композиции, театрализованные или кукольные представления.

Почему у Вифлеемской звезды 8 лучей?

Восемь лучей Вифлеемской звезды символизируют будущий век. Шесть дней Бог творил мир. Седьмой день длится с окончания Творения до Страшного суда. После Страшного наступит восьмой день — жизнь вечная.

Что означает фраза «Merry Christmas»?

Обычно фразу «Merry Christmas» переводят как «с Рождеством» или «Веселого Рождества». Это традиционное рождественское поздравление, которое возникло еще в XVI веке в Англии и прочно закрепилось в фольклоре, например, в традиционном рождественском гимне «We wish you a merry Christmas».

Что едят на Рождество на Западе?

На Западе традиционным рождественским блюдом является индейка, утка или гуси и различные рождественские пироги. В Англии самое знаменитое рождественское блюдо — «плам-пудинг». Его начинают готовить за месяц до Рождества.

Что едят на Рождество в России?

В России принято выставлять на рождественский стол все самое лучшее. Готовят блины, рыбные блюда, заливное, студень, свиную голову с хреном, домашнюю колбасу, жаркое, медовые пряники, сбитень и, конечно, жареного гуся.

Почему на рождество пекут имбирные печенья?

Существует легенда, что один английский монах XII века, готовя праздничную трапезу, случайно добавил в тесто большое количество специй. К его удивлению, печенье понравилось участникам трапезы, а вскоре рецепт распространился по всей стране, а потом и Европе. А вот традиция придавать печенью различные формы возникла только в XIX веке.

Что такое «пирог волхвов»?

Пирог Волхвов — это традиционное угощение на Рождество. Разные рецепты объединяет одно — в пирог запекается боб, монетка или маленькая фигурка. Вытащивший счастливый кусок считается счастливчиком, в будущем году ему должны сопутствовать удача и богатство.

Что такое колядование?

Колядование, преимущественно, славянская традиция. Ряженные ходили по домам, пели хвалебные песни хозяевам и желали всех благ, а те одаривали колядующих ритуальными угощениями.

Сколько длится Рождественский пост у католиков, протестантов и православных?

У католиков рождественский пост (адвент) длится 4 недели. Столько же длится пост у протестантов. Адвент — это время ожидания Рождества Христова, оно не сопровождается строгим постом, но считается периодом духовного воздержания и покаяния. В православной традиции Рожденственский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января (длится 40 дней). Армянская апостольская церковь держит пост всего 7 дней.

Как правильно разговляться?

Разговляться нужно медленно, постепенно вводя в постный рацион скоромные продукты. Не советуется смешивать несколько видов белковой пищи, это может быть вредно для вашего организма.

Сколько длится рождественская литургия?

Рождественская литургия может длиться от двух до шести часов, в зависимости от скорости чтения, пения, от количества причащающихся и от местных традиций.

Могут ли православные поздравлять католиков с Рождеством?

Могут. Разница между православным и католическим Рождеством в дате, а не в сути праздника. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.» (Матф.7:12)