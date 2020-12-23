Почему Эйфелева башня летом становится выше 

Изначально высота главного символа Парижа составляла 312 метров, но после установки на ее шпиль антенн башня «подросла» еще на 12 сантиметров. На сегодняшний день официальный «рост» Эйфелевой башни 324 метра. Однако, не все знают, что каждое лето башня становится чуть выше. О том, как и почему это происходит, читайте в материале «Рамблера».

Никакой мистики в том, что высота Эйфелевой башни летом увеличивается примерно на 15 сантиметров, на самом деле нет. Только наука. Каркас башни сделан из стали, а свойством этого материала является способность сжиматься при охлаждении и расширяться, когда становится слишком жарко.

Создатели главного символа Франции учли этот факт и конструкция была создана с температурными компенсаторами, благодаря которым сталь может сжиматься и расширяться без риска нанести какой-либо ущерб башне.

Изменение высоты Эйфелевой башни, разумеется, невооруженным глазом увидеть невозможно. Но факт остается фактом: когда в Париже жара, сооружение «подрастает» примерно на 15 сантиметров.