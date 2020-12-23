Почему мужчинам-мусульманам запрещено носить золото

Ислам — это религия, предписывающая верующим строго соблюдать определенные правила и обряды. Большинство из них описаны в хадисах, описывающих жизнь и наставления пророка Мухаммеда. Именно там сказано о том, что шелковые одеяния и золотые вещи не украшают мужчину, а развращают и делают его женственным. В чем причина такого отношения к роскоши и соблюдают ли эти правила сегодня?

О запрете шелка и золота говорят хадисы, написанные несколькими почитаемыми мусульманскими богословами. Один из самых уважаемых ученых Средневековья, Муслим ибн аль-Хаджжадж, писал об этом в своем сборнике хадисов «Сахих Муслим» так:

«Однажды Пророк Мухаммад, увидев на руке некоего мужчины золотое кольцо, снял его и выбросил, а потом сказал: «Разве кто-нибудь из вас станет держать в руке горящий уголь?»».

Другой хадис рассказывает о словах пророка Мухаммеда, касающихся шелковых одежд, которые были услышаны вторым праведным амиром Умаром и переданы позднее правоверным Мухаммадом аль-Бухари:

«Это одежда безнравственных мужчин… Не носите шелка, так как те, кто носит его в этой жизни, не будут его носить в будущей жизни».

В чем смысл запрета на роскошь?

Почему Мухаммед так негативно отзывался об украшениях и дорогой одежде? В первую очередь, его слова несут большой нравственный, воспитательный смысл. Мужчина отличается от женщины тем, что Аллах наделил его силой, храбростью и доблестью. Стоит ли ему соревноваться в красоте и изысканности с женами и сестрами?

Во-вторых, роскошь отдаляет человека от духовного начала, от Бога, а кроме этого ослабляет волю народа, делая его слабым и уязвимым перед врагами. В Коране есть такие слова:

«Когда Мы хотели погубить [жителей] какого-либо селения, то по Нашей воле богачи их предавались нечестию, так что предопределение осуществлялось, и Мы истребляли их до последнего». (Коран, 17:16)

«В какое бы селение Мы ни направляли увещевателя, богачи говорили: «Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы!»». (Коран, 34: 34)

Разведка капитана Мочульского

Запрет на шелк и золото имел и практическое значение, о чем красноречиво говорит история капитана Мочульского. В 1838 году, во время очередной Кавказской военной кампании, штабс-капитана Мочульского вместе с отрядом дружественных горцев отправили в разведку в отдаленные горные районы Дагестана.

Генеральный штаб поручил офицеру собрать информацию о селениях, дорогах, перевалах, источниках воды и живой силе противника, а также составить как можно более подробные карты местности, способные облегчить продвижение русских войск. Для ответственного задания Мочульского превратили в настоящего горца — капитан отрастил бороду, освоил основные обычаи и традиции и облачился в дагестанскую одежду.

Офицер даже вызубрил Коран и сделал обрезание, чтобы полностью исключить разоблачение в стане врага. Мочульский знал несколько местных языков и диалектов, но, чтобы не выдать себя акцентом, решил прикинуться глухонемым. Везде, где появлялся шпион со своими сопровождающими, его принимали как своего.

Заподозрили в шпионаже глухонемого горца только мюриды — последователи одного из наиболее строгих направлений ислама.

Но мюриды не предпринимали никаких действий, опасаясь навлечь на себя кровную месть горцев, принимавших подозрительных гостей в своих домах. Гость на Кавказе — особа неприкосновенная и хозяин никогда его в обиду не даст, поэтому им оставалось только следить за перемещением отряда вглубь Дагестана ждать, когда путники сами себя выдадут.

Раскрыть лазутчика Мочульского едва не удалось мудрым старейшинам аварского села Мокок — они заметили, что одежда одного из гостей (это был сам капитан), вопреки исламской традиции, подшиты шелковыми нитками. После этого стала сомнительной и глухота гостя, которую было решено проверить самым простым и эффективным способом.

Возле самого уха Мочульского неожиданно выстрелили из ружья, но железное самообладание позволило храброму капитану с честью выдержать это испытание и даже не вздрогнуть. Это спасло жизнь как офицеру, так и его спутникам. После этого мюриды успокоились и все подозрения с отряда были сняты — капитан и его спутники продолжили свое путешествие и задание было выполнено.

Сейчас правила, касающиеся золотых украшений и шелковых тканей, соблюдают далеко не во всем мусульманском мире. Всем хорошо известна любовь некоторых восточных мужчин к массивным золотым украшениям и особому шику в одежде. Но настоящего правоверного мусульманина легко отличить от людей «с понтами».

Даже обладая баснословным богатством, он будет выглядеть, в первую очередь, как мужчина, а значит на нем вы не увидите толстых золотых цепей и вызывающе дорогих вещей и нарядов.