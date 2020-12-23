Атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб и весь экипаж — 118 человек. Даже спустя 20 лет в истории трагедии атомохода имеются немало вопросов.

Подлодка с полным боекомплектом вышла на учения 10 августа. 12 августа в 11:28 корабли Северного флота зафиксировали мощный хлопок, а спустя две с небольшим минуты второй. Однако с экипажем «Курска» попытались связаться лишь спустя несколько часов.

Ответа с атомохода не последовало, после чего уже ближе к ночи начались спасательные работы. На следующий день, в 4:51 утра атомную подлодку обнаружили на дне моря в 150 километрах от берега.

Расследованием причин случившегося занималась специальная государственная комиссия. В 2002 году о ее работе отчитался Владимир Устинов , возглавлявший в те годы Генпрокуратуру . Причиной катастрофы он назвал утечку пероксида водорода в торпеде «Кит», расположенной в четвертом торпедном отсеке. Утечка и стала причиной взрыва снаряда, после чего сдетонировал остальной боезапас.

Официальную версию подтверждает характер повреждений «Курска». Но причина протечки по-прежнему неясна. Одни специалисты утверждают, что снаряд был бракованным, другие, что сдетонировавшую торпеду повредили во время погрузки на атомоход.

В момент взрыва подлодка находилась не под водой, как гласит официальная версия, а на поверхности. В этом уверен капитан первого ранга Александр Лесков

Во-первых, утверждает он, правила безопасности запрещают погружение там, где глубина меньше, чем три длины субмарины. «Курск» же при своих огромных размерах — 154 метра в длину — лежал на глубине 108 метров.

Более того, подчеркнул Лесков, подводная лодка была найдена с выдвижными устройствами. Но поднимаются они исключительно в те моменты, когда субмарина находится на поверхности.

По-прежнему популярна версия, что «Курск» была атакован подлодкой НАТО. В пользу этого склоняется вице-адмирал Валерий Рязанцев.

Предполагается, что западные подводники не намеревались уничтожать российский атомоход, однако субмарины опасно сблизились, и капитан подлодки НАТО принял решение открыть огонь на поражение.

Авторы французского фильма «Курск. Подводная лодка в мутной воде» полагают, что залп произвела подлодка ВМС США «Мемфис», а рядом для прикрытия присутствовала другая субмарина флота Соединенных Штатов — «Толедо». Американцы находились в том районе якобы для наблюдения за учениями ВМФ России.

В доказательство торпедной атаки обычно приводится наличие круглой пробоины с вогнутыми краями на правой части «Курска». При этом американские подлодки используют торпеды Mark-48, которые не способны пройти сквозь корпус лодки как нож через масло.

Правда, в том же французском фильме утверждается, что торпеда после модернизации обладает проникающим воздействием. Впрочем, в фильме достаточно много технических огрехов.

Нет ясности и относительно сигналов SOS, которые позволили обнаружить субмарину.

Они продолжались двое суток, но по официальной версии все моряки на подлодке погибли в течение нескольких часов после аварии.

Эксперты изучили запись сигналов и установили, что его подавал не человек, а автомат, но на борту атомохода его не было. Остается вопрос — кто же тогда просил о помощи?

Капитан первого ранга Михаил Волженский полагает, что сигнал подавала уже упомянутая подлодка «Мемфис», которая, по мнению моряка, не стреляла по «Курску», а столкнулась с ним из-за неудачного маневра.

Примечательно, что через несколько дней после гибели «Курска» «Мемфис» обнаружили в норвежском порту Берген недалеко от места катастрофы, что подтвердили представители ВМС Норвегии. Впрочем, В Москве заявили, что подлодок зарубежных флотов в районе учений не было.

Что написали подводники?

В ходе поисковых работ была найдена записка капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова , которая повествует о происходящем в девятом отсеке, где укрылись выжившие моряки. Одна из фраз была засекречена следствием, что породило массу слухов: будто бы офицер раскрывает истинные причины случившегося, указывает виновных.

Комиссия же уверяла, что в строчке содержится послание Колесникова жене, и ее содержание не раскрывается из этических соображений. Позже записку отдали супруге подводника, однако не оригинал, а копию.

Но была еще одна записка. Первое время считалось, что ее автор — командир трюмной группы дивизиона капитан-лейтенант Рашид Аряпов. Разглашать содержание второй записки не стали, засекретив ее.

Газета «Комсомольская правда» ссылалась на некого капитана первого ранга К., который якобы лично видел второе письмо. По его словам, там описано все происходившее на субмарине в момент катастрофы.

Помогли бы норвежцы?

Норвежцы включились в спасательную операцию 20 августа. Свою помощь они предлагали и раньше, однако Москва изначально ее отвергала. Это породило мнение, что если бы зарубежным специалистам позволили работать раньше, то подводников удалось бы спасти.

Однако в момент обнаружения «Курска» его команда уже была мертва. Кроме того, зарубежные спасательные аппараты из-за повреждений корпуса субмарины не могли с ней состыковаться. Сложности операции добавляло то, что «Курск» лежал с креном 60 градусов. Однако норвежский адмирал Эйнар Скорген заявлял, что критических повреждений корпуса не было и аппараты могли пристыковаться, что и показали дальнейшие события.