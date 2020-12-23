Хитрости спецагентов, которые помогут понравиться любому

Доктор Джек Шафер, автор книги "Включаем обаяние по методике спецслужб", описал свой опыт работы в ФБР . Мужчина раскрыл хитрости, которые помогают агентам втираться в доверие. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Развивайте мимику

Эмоции помогают вызвать доверие у партнеров, поэтому так полезно "играть бровями" и улыбаться. Наш мозг распознает человека с активными положительными эмоциями на лице как приятного. Поэтому дайте человеку почувствовать ваше настроение, но остерегайтесь продолжительного зрительного контакта. Это может испугать.

Вызывайте чувства

У человека необходимо вызвать ощущение исключительности или взаимности. Например, фраза "всегда пожалуйста" подразумевает вашу безотказность в помощи. Лучше отвечать "уверен, ты бы сделал для меня тоже самое". Такая фраза спровоцирует человека на благодарность и взаимность. В целом, полезно взаимодействовать с окружающими, просить их совета или подсказки. Людям нравится ощущать себя важными.

Дайте людям хвалить самих себя

Провоцируйте человека на похвалу самого себя, просите рассказать об их успехах, сообщите, что третье лицо восхищено его чувством юмора. Нефизические комплименты (про работоспособность, креативность и душевные качества) работают куда лучше, чем комплименты ко внешности. Чтобы заслужить доверие человека, необходимо, чтобы он чувствовал себя рядом с вами на высоте.

Делайте ошибки

Вы можете совершать небольшие ошибки или промахи, чтобы человек понимал, что вы тоже умеете ошибаться. Вместе с этим партнер будет ощущать себя увереннее и проникаться к вам доверием. Даже если сначала беседа идет не так, вы всегда можете попросить собеседника о незатруднительной помощи. Иногда люди начинают нравиться друг другу только после серии обстоятельств и противоречий.

Задавайте вопросы во время еды

По мнению агента, около 70% важной информации звучит во время еды. Жесты вашего собеседника могут продемонстрировать эмоции, чувства и симпатии. Поэтому очень важно наблюдать за человеком, обращать его внимание на посуду и даже попробовать что-то из его тарелки, если это будет уместно. А по пути задавать важные вопросы.