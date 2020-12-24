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Ученые: мир ожидают новые «ревущие 20-е» 

Мира Маркина 6 часов назад
Ученые: мир ожидают новые «ревущие 20-е»
Фото: depositphotos.com
2020-й год доказал людям, что подчас строить планы и предвидеть что-либо совершенно бессмысленно. Однако многие ученые продолжают делать прогнозы на будущее. Так, один из них готовится к новым "ревущим 20-м". Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Социальный эпидемиолог и профессор Йельского университета Николас Кристакис убежден, что как только пандемия COVID-19 сойдет на нет, люди примутся немедленно наверстывать упущенное. Кристакис без доли сомнения говорит о том, что весь мир ждут новые "ревущие 20-е", как в США и европейских странах после эпидемии "испанки" в 1918 году.

«Во время пандемии люди всегда становятся религиознее, сдержаннее, экономят деньги и избегают рисков. Все это мы видим сейчас. Так было уже сотни раз во время других эпидемий»,

— пояснил эксперт.
Профессор предполагает, что в 2024 году начнется эпоха гедонизма и веселья — всего того, чего так не хватало людям на фоне пандемии и спровоцированного ею стресса. По мнению эпидемиолога, за 4 года люди сильнейшим образом соскучатся по общению с людьми в оффлайн-формате:

«Люди будут неустанно стремиться к социальному взаимодействию».

Некоторые футурологи поддерживают Кристакиса. По их мнению, через несколько лет нас ожидает расцвет полиамории и интим-вечеринок.
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