Почему первыми «маменькиными сынками» были шимпанзе 

Многие женщины старательно избегают "маменькиных сынков" — мужчин, которые, будучи взрослыми, продолжают во всем следовать указаниям матери и не способны самостоятельно строить свою жизнь.

Но мало кто знает о том, что первыми "маменькиными сынками" были шимпанзе. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что в мире шимпанзе преимущественно доминируют самцы, для трети из них самыми близкими существами на протяжении всей жизни остаются матери. Даже вырастая, самцы продолжают поддерживать с ними тесную связь.

Однако в мире шимпанзе это скорее плюс, чем минус. Особи, находящиеся в доверительных отношениях с матерью, вырастают более крупными и имеют больше шансов на выживание. А вот если детеныш потерял мать в период после отлучения от груди и до 12 лет, вероятней всего он не оставит потомства после себя.

«Подростковый возраст для шимпанзе, как и для людей, — очень сложный. И, конечно же, их мамы остаются ключевым социальным партнером в это неспокойное время»,

— подчеркивает приматолог из колледжа Франклина и Маршалла, Элизабет Лонсдорф.

Ученые решили выяснить, поддерживается ли данная связь в более поздний период жизни шимпанзе. Специалисты три года наблюдали за 29 подростками (от 9 до 15 лет) и молодыми самцами (от 16 до 20 лет). В течение этого времени ученые фиксировали любое социальное взаимодействие между особями.

Как оказалось, молодые самцы проводили со своими матерями в разы меньше времени, чем подростки — 26% и 76% соответственно. Вырастая, они становились более обособленными: самцы принимались осваивать новые территории, больше времени проводили вдали от мам, юноши, в свою очередь, не плакали, когда матерей не было рядом.

Однако все менялось, как только они оказывались в одной компании. Рядом с матерями взрослые шимпанзе вели себя как подростки.