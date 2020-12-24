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26 декабря 2004 года: самый страшный день XXI века 

Русская семерка 3 часа назад
26 декабря 2004 года: самый страшный день XXI века
Фото: Кадр из фильма
В 2004 году произошло одно из трех самых сокрушительных землетрясений за свою историю наблюдения этого явления вообще. Магнитуда землетрясения — 9,3 балла. Оно произошло накануне Нового года, 26 декабря приблизительно в час ночи в Индийском океане, в районе острова Симёлуэ.
Единственное в истории более сильное землетрясение случилось только 1 раз — в 1960 году в Чили. Оно имело магнитуду 9,5 баллов. Но даже это бедствие не было настолько разрушительным, как землетрясение 2004-го в Индийском океане.

Распространенность землетрясения

По приблизительным подсчетам стихия унесла жизни 300 тысяч человек. Вероятно, их может быть гораздо больше, но точное количество жертв подсчитать невозможно. Многих могло просто смыть в океан, поэтому тела не были найдены. Пострадало население 18-ти стран, включая Шри-Ланку, Таиланд, Индию, Индонезию, Мадагаскар, Сейшелы, ЮАР, Кению и др.
Отголоски землетрясения дошли до дальних берегов Австралии. Волны преодолели колоссальное расстояние, чтобы нанести урон даже на другой стороне света. Разрушения происходили на расстоянии 6,9 тысяч км от эпицентра бедствия. Колоссальная магнитуда подводных сдвигов Земли привела к образованию чудовищных волн, которые поднимались до высоты 15-ти и более метров. Они смыли все живое на близлежащих островах и смертоносной бурей покатились к удаленным материкам.

Мощность стихийного бедствия

Гипоцентр — точка, где происходит сам литосферный сдвиг, — зафиксирован в месте с географическими координатами 3° 19′ с. ш., 95° 51,24′ в. д. Оно расположено в печально известном «Тихоокеанском кольце огня». На эту неблагополучную территорию приходится 80% всех землетрясений, которые вообще происходят в мире. Глубина, где происходило землетрясение, — 30 км от поверхности мирового океана.
Даже такая толща воды не смогла приглушить мощь подземных толчков. Волны цунами, которые они подняли в океане, имели силу 5-ти мегатонн в тротиловом эквиваленте. Эту мощь можно сравнить только с удвоенной силой всех взрывов Второй мировой войны вместе со сброшенными на Японию атомными бомбами. Волны на близлежащих островах накрыли до 4-х км суши, похоронив под собой, а затем смыв в океан целые города. Ничего чудовищней не случалось, как минимум, несколько веков.

Что произошло с литосферой

В гипоцентре бедствия произошли резкие и очень большие по протяженности сдвиги тектонических плит. Сдвинулись две плиты: Индийская и Евразийская. Порода резко вздыбилась вверх. Образовался гигантский разлом протяженностью 1200-1600 км. Морское дно поднялось в этом месте на несколько метров. Это и спровоцировало образование колоссального по мощности цунами.

Предупреждения природы

Описанное движение земной коры происходило в 2 этапа. Перерыв между толчками составил приблизительно несколько часов. Несмотря на это жители всех пострадавших стран оказались застигнутыми врасплох. Интересно, что животные сразу ощутили приближение беды. Птицы и звери покинули все прибрежные зоны и ушли в глубь материков. Но люди не обратили на это внимания.
В результате 235 тысяч человек погибли, до 100 тысяч без вести пропали. Материальный ущерб исчисляется миллиардами долларов. По данным ООН, спасательная операция и ликвидация ущерба, который принесло землетрясение, являются самыми дорогостоящими за всю историю человечества.
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