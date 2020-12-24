Тяжелые времена и драконы: предсказания Ванги на 2021 год 

Слепая ясновидящая из Болгарии предсказала многие знаковые события в истории человечества, которые уже сбылись. На 2021 года Ванга предрекла попытку покушения на Владимира Путина и «захват человечества драконами». Провидица говорила, что нас ждут тяжелые времена, и сознание грядущего поколения кардинально изменится. Узнайте, что еще предрекала баба Ванга, из нашего материала.

Прорицательница, которую называют «балканским Нострадамусом», умерла более двух десятилетий назад, но в ее пророчества верят до сих пор. Ванга выросла на маленькой ферме, которая сейчас находится на территории Македонии. Она ослепла в детстве во время песчаной бури. Тогда, по ее словам, у нее и открылся дар предвидения.

Говорят, болгарская ясновидящая предсказала заболевание Дональда Трампом коронавирусом в октябре 2020 года и затопление подводной лодки «Курск» в 2000 году.

Перед своей смертью в 1996 году, 85-летняя прорицательница сказала, что в 2021 ученые изобретут средство для лечения рака. Кроме того, она утверждала, что в 2021 году на Владимира Путина будет совершено покушение, а исламистские экстремисты атакуют Европу химическим оружием.

Ванга также предсказывала, что мир будет страдать от катаклизмов и больших потрясений. Придут тяжелые времена, и сознание людей изменится. Самым странным предсказанием стало то, что в 2021 году «дракон одолеет человечество».

Поклонники Ванги утверждают, что 85% ее предыдущих предсказаний сбылись. К сожалению, письменных подтверждений этому нет.