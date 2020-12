Вопросы, на которые вы отвечали иностранцам неправильно

Изучаем моменты, которые часто не позволяют иностранцам нас понять.

Общение с иностранцем может сопровождаться многочисленными конфузами, даже если мы знакомы с этим человеком довольно давно. Особенно часто мы сталкиваемся с проблемами в понимании друг друга, когда совершаем ошибки, о которых можем даже не догадываться, а заграничный друг остается гадать, что же вы имели в виду и правильно ли он вас услышал.

Мы решили собрать самые популярные языковые ошибки, которые часто становятся причиной смешных и неловких ситуаций.

Что с настроением?

Широкая русская душа не может остаться равнодушной к настроению своего собеседника, а потому нередко возникает ситуация, когда мы спрашиваем у своего знакомого все ли у него в порядке. Но как мы это делаем?

Фраза «What is your mood» может сбить с толку вашего знакомого и даже если у него было плохое настроение, ваша фраза заставит его переключиться в режим глубокого размышления. И все же, как спросить о состоянии человека, чтобы вас точно поняли?

Для этого есть как минимум три разговорные фразы: «How is it going?», элементарное «How are you?» и «What’s up?»

Кстати, если вы на вопрос «How do you do?» отвечали «Fine» или пускались в обсуждение собственных проблем, забудьте. На вопрос «How do you do?» отвечают только «How do you do?»

Все ли нормально?

Еще одна проблема в коммуникации — отвечать на вопрос «Как дела?» — «Нормально». Помним, что наш собеседник не поймет, что вы имели в виду под этим. «Normal» в английском не может считаться ответом на стандартный вопрос, во всяком случае в качестве единичного слова. Вот здесь вы уже можете ответить на вопрос «How are you?» — «Fine», вас прекрасно поймут.

Без «как», пожалуйста

Одна из главных путаниц, которая не позволяет многим свободно общаться с зарубежными знакомыми — когда использовать «What» и «How». Вспомните, сколько раз вы говорили или собирались сказать: «How is it called in you language?» В данном случае нужно было использовать «What», так как «How» по большей части используется для того, чтобы уточнить, как что-либо происходит, в то время как «What» заменяет слово, которое вы и пытаетесь узнать, сам процесс вас в данном случае не интересует.