За что расстреливали красноармейцев в Германии

Миф об изнасиловании двух миллионов немок советскими солдатами — не более чем легенда: чаще всего жительницы оккупированной Германии сами были не прочь завязать близкие отношения с красноармейцами.

Обоюдное сближение

Военнослужащие Красной Армии после оккупации Германии пробыли на завоеванной территории достаточно долго — солдаты и офицеры Западной группы войск ВС РФ покинули пределы Германии только в 1994 году. В 1949 году контингент постоянно дислоцирующихся там советских войск составлял почти три миллиона человек.

Глупо было бы предположить, что в первые месяцы (годы) оккупации при наплыве на чужую землю сотен тысяч мужчин между ними и коренными жительницами не завяжутся неформальные отношения.

В разрушенной войной Германии немки для улучшения своего материального положения использовали в том числе и такой вариант, как сожительство с оккупантами — часто просто за еду или какие-нибудь вещи, необходимые в быту. В свою очередь советские солдаты и офицеры, годами не видевшие свои семьи, не гнушались подобного сближения.

За насилие — расстрел

Задолго до Победы, в феврале 1945 года вышел знаменательный сталинский приказ № 229, согласно которому запрещались любые сексуальные связи советских военнослужащих с немками и представительницами других наций на завоеванных территориях. За ослушание грозил трибунал, а за изнасилование — расстрел.

По официальны данным, только за год — с 1945-го по 1946-й — трибуналы осудили за подобные действия порядка 4 тысяч военнослужащих.

Очевидец тех событий писатель Леонид Рабичев впоследствии вспоминал, что, в частности, маршал Иван Конев очень просто решил проблему с насилием по отношению к немкам в Силезии. Однажды за изнасилования прямо перед строем расстреляли 40 солдат и офицеров. Больше ни одного подобного случая там зафиксировано не было.

В действительности же, если факт сожительства, добровольного или насильственного, не придавался огласке, это сходило с рук. После Победы в Германии от таких временных союзов родились десятки тысяч детей-полукровок.

Необходимо отметить, что советские солдаты в Германии столкнулись с невиданным доселе укладом жизни. Даже в селах у немцев улицы были мощены или асфальтированы, в домах имелся газ, канализация и водопровод. А немки совсем не походили на забитых и изможденных каждодневным трудом деревенских женщин.

Не единичны воспоминания ветеранов ВОВ, где приводятся примеры «крайнего гостеприимства» жительниц Германии — многие из них буквально затаскивали советских солдат и офицеров в постель.

На оккупированных территориях Германии повсеместно создавались комендатуры, в задачи которых, помимо прочего, входило обеспечение гражданского немецкого населения продуктами и предоставление ему медобслуживания.

В мемуарах немецких женщин часто встречаются упоминания о такой помощи, которая была даже более ощутимой, чем гитлеровская.