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Как мошенники обманывают покупателей на кассе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как мошенники обманывают покупателей на кассе
Фото: depositphotos.com
Россиян предупредили о новом способе мошенничества, который стал вновь популярен в период перед новогодними праздниками. Преступники орудуют в продуктовых магазинах и обманывают людей, которые в спешке пытаются купить все назначенные продукты к новогоднему столу. "Рамблер" рассказывает, как работают мошенники, чего они хотят и как не попасться на их уловки.
Новая мошенническая схема на самом деле не инновационная. Мошенники толпятся в очередях вместе с другими людьми, которые пытаются купить все необходимое в магазине, так они ищут жертву. Они выбирают людей постарше, которые не доверяют пластиковым картам и пользуются наличными. Как правило, действуют они в конце дня или по выходным, когда на магазины наибольшая нагрузка, а внимание человека рассеяно.
После того, как преступник находит жертву, он подходит к ней и предлагает расплатиться за ее покупки. Человек поясняет, что ему нужны наличные, а ближайшие банкоматы не работают. Поэтому он просит у людей в очереди помочь ему с обналичиванием денег. Если человек соглашается, он не теряет в деньгах. Иногда преступники просят отдавать сумму поменьше той, что была в чеке, если у человека не было мелких денег. Жертва ничего не подозревает и удивляется такому странному случаю в магазине.
На самом деле люди, которые предлагают вам расплатиться за покупки совершают несколько преступлений подряд. Вероятнее всего, карточка, которой они хотят расплатиться, украденная. С помощью простых покупателей мошенники пытаются нелегально обналичить деньги так, чтобы их потом не нашли. Дело в том, что с помощью бесконтактных карт можно совершись покупку без пин-кода только на тысячу рублей. Так мошенники ходят по очередям и выискивают своих жертв, чтобы обналичить остаток на украденной карте. Жертва становится соучастником преступления и может быть привлечена к уголовной ответственности.
Чтобы не становиться соучастником преступления, достаточно вежливо отказать незнакомому человеку, а на его уговоры сказать, что у вас нет с собой наличных денег.
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