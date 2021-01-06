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Как агенты КГБ пили и не пьянели 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Как агенты КГБ пили и не пьянели
Фото: Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
О легендарных шпионах советской разведки ходят легенды. Агенты КГБ были профессионалами своего дела и просчитывали каждый свой шаг. Ни одна встреча в то время не обходилась без застолья, но разведчик не мог себе позволить находиться на задании выпившим. Отказываться тоже не получалось из-за подозрений. Тогда агенты прибегали к своим хитростям, о которых рассказывает "Рамблер".
Иностранные спецслужбы подготавливали специальные инструкции для своих агентов, в которых рассказывали, как правильно спаивать русских. Однако там часто было написано то, что пытаться перепить их точно не стоит — это невозможно.
Одной из уловок в СССР была таблетка, которая препятствовала опьянению. Ее было необходимо принимать до застолья. По словам разведки США, в Союзе ее начали разрабатывать до войны, но точно это неизвестно. Предположительно, она предотвращает распал алкоголя в организме на токсичные элементы, поэтому человек не будет чувствовать опьянения и похмелья.
Еще одним способом был плотный ужин перед тем, как пить алкоголь. Всем известно, что человек быстрее пьянеет на голодный желудок, поэтому прием пищи был обязательным, чтобы перепить других.
Многие советские агенты отдавали предпочтение слабому алкоголю, пока их коллеги из других стран налегали на более крепкое спиртное. Известно, что чем быстрее человек пьет, тем быстрее пьянеет, поэтому маленькие глотки вина давали разведчику фору.
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