Что будет, если Земля начнет вращаться в обратную сторону

Все мы привыкли, что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток. Такое движение планеты кажется совершенно естественным и невозможно представить, чтобы могло быть иначе. Но что если предположить, что по какой-то причине Земля вдруг поменяет направление движения? О том, что случится, если вдруг настанет время, когда Солнце будет всходить на западе, читайте в материале «Рамблера».

Начнем с того, что если вращение Земли изменится внезапно, то все, что находится на ее поверхности, просто будет сметено. Ведь скорость вращения планеты просто огромна. В случае же, если Земля изменит направление движения плавно (например, в течение какого-то времени будет останавливаться, а затем начнет вращаться в другую сторону), ничем особенно страшным людям это не грозит. Возможно, некоторым народам, правда, пришлось бы сменить место обитания.

Исследователи, всерьез заинтересовавшись вопросом о направлении движения Земли, создали компьютерную модель планеты, которая вращается в обратную сторону. В результате ее изучения ученые пришли к выводу, что, в первую очередь, изменится направление ветра. Вследствие этого знаменитый Гольфстрим, скорее всего, исчезнет, а вместо него в Тихом океане появится новое течение, которое будет распределять по всей планете тепло. Африканские и азиатские пустыни превратятся в равнины, покрытые зеленью и лесами. А вот на территорию Северной и Южной Америки пришел бы засушливый климат, пустыни, вроде Сахары, возникли бы на территории Бразилии.