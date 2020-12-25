Рыболов поймал самого большого в мире морского окуня 

У берегов американского штата Техас пойман мраморный морской окунь (Dermatolepis inermis) рекордного размера. Об этом сообщает сайт Mysanantonio.com.

Рыбак Эрик Петерсон (Erik Peterson) выловил рыбу в Мексиканском заливе во время 56-часовой морской поездки недалеко от техасского города Порт-Арансас. После возвращения на берег он взвесил улов и обнаружил, что окунь весит 21,43 килограмма.

Самый большой мраморный морской окунь, зарегистрированный департаментом парков и дикой природы штата Техас, был пойман в 2012 году и весил 17 килограммов. Самая большая рыба этого вида в мире, зарегистрированная Международной ассоциацией спортивной рыбалки (IGFA), весила 14 килограммов и была поймана в 2019 году у берегов американского штата Луизиана.

Чтобы зарегистрировать мировой рекорд, Петерсону необходимо направить в Международную ассоциацию спортивной рыбалки (IGFA) заявку с указанием длины лески и описанием использованной снасти, а также фотографию рыбы.