Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶

Как связаны сельдь под шубой и революция. Что на самом деле значит «шуба» 

Диана Товсепова 1 час назад
Каждый россиянин знает о самом популярном новогоднем блюде, которое все называют "селедка под шубой". Однако, как выяснил "Рамблер", большинство даже не догадывается о необычной истории этого блюда.
Считается, что автором знаменитого салата был купец Анастас Богомилов, который в начале ХХ века был хозяином сети московских столовых и трактиров. Тогда, в тяжелое революционное время, гости трактиров слишком много пили и начинали вести себя агрессивно, ведя громкие споры о судьбе страны. Богомилов дракам был конечно не рад. В первую очередь, из-за солидных счетов чета за разбитую посуду и испорченную
Тогда купцу пришла мысль создать блюдо, которое замедляло бы процесс опьянения и стало бы символом объединения людей.
Ингредиенты подбирались особенно внимательною. Главной составляющей стала еда пролетариев — сельдь. Богомилов решил дополнить ее картофелем, луком, морковью, а сверху украсить слоем тертой свеклы, как символ пролетарского знамени. Считается, что салат был заправлен французским соусом майонез, чтобы не забывать о врагах Советов.
Та самая селедка под шубой впервые появилась на столах трактиров накануне нового 1919 года.
Согласно городской легенде, название закуски на самом деле не связано с верней одеждой. Его придумал сам купец: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема», или «Ш. У. Б. А.». Так оно и вошло в историю.
Комментарии
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение