Каждый россиянин знает о самом популярном новогоднем блюде, которое все называют "селедка под шубой". Однако, как выяснил "Рамблер", большинство даже не догадывается о необычной истории этого блюда.

Считается, что автором знаменитого салата был купец Анастас Богомилов, который в начале ХХ века был хозяином сети московских столовых и трактиров. Тогда, в тяжелое революционное время, гости трактиров слишком много пили и начинали вести себя агрессивно, ведя громкие споры о судьбе страны. Богомилов дракам был конечно не рад. В первую очередь, из-за солидных счетов чета за разбитую посуду и испорченную

Тогда купцу пришла мысль создать блюдо, которое замедляло бы процесс опьянения и стало бы символом объединения людей.

Ингредиенты подбирались особенно внимательною. Главной составляющей стала еда пролетариев — сельдь. Богомилов решил дополнить ее картофелем, луком, морковью, а сверху украсить слоем тертой свеклы, как символ пролетарского знамени. Считается, что салат был заправлен французским соусом майонез, чтобы не забывать о врагах Советов.

Та самая селедка под шубой впервые появилась на столах трактиров накануне нового 1919 года.

Согласно городской легенде, название закуски на самом деле не связано с верней одеждой. Его придумал сам купец: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема», или «Ш. У. Б. А.». Так оно и вошло в историю.