Добровольцы каких стран воевали за Гитлера против СССР 

Во время Великой Отечественной войны многие граждане Бельгии и Нидерландов не остались в стороне от «битвы цивилизаций» и отправились добровольцами на восточный фронт — «бить комиссаров и прочих варваров».

Бельгия

В 1941 году в Бельгии было сформировано два добровольческих легиона для войны против СССР. Они различались по этническому признаку — фламандский и валлонский, оба были батальонного размера. Осенью 1941 были отправлены на германо-советский фронт — валлонский легион на южный участок (Ростов-на-Дону, затем Кубань), фламандский легион на северный участок (Волхов).

В июне 1943 года оба легиона были переформированы в бригады войск СС — добровольческая бригада войск СС «Лангемарк» и добровольческая штурмовая бригада войск СС «Валлония». В октябре бригады были переименованы в дивизии (оставшись в прежнем составе — по 2 пехотных полка). В конце войны и фламандцы, и валлоны воевали против Красной Армии в Померании.

В войне против СССР погибло около 5 тысяч бельгийцев (2 тысячи были взяты в плен). 4 бельгийца были награждены немецкими Рыцарскими крестами, в том числе один получил и Дубовые листья к Рыцарскому кресту.

Нидерланды

Нидерландский добровольческий легион (моторизованный батальон из 5 рот) был сформирован в июле 1941 года.

В январе 1942 года легион прибыл на северный участок германо-советского фронта, в район Волхова. Затем он был переведён под Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

В мае 1943 года нидерландский легион был переформирован в добровольческую бригаду войск СС «Нидерланды» (в составе двух моторизованных полков и других подразделений, общей численностью 9 тысяч человек).

В 1944 году один из полков нидерландской бригады был практически уничтожен в боях под Нарвой. Осенью 1944 бригада отступила в Курляндию, а в январе 1945 морем была эвакуирована в Германию.

В феврале 1945 бригада была переименована в дивизию, хотя численность её состава сильно уменьшилась из-за потерь. К маю 1945 нидерландская дивизия была практически уничтожена Красной армией.

В войне против СССР погибло около 8 тысяч нидерландцев (более 4 тысяч были попали в плен).

4 нидерландца были награждены немецкими Рыцарскими крестами.