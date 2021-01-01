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О какой опасности говорит красный огонь в конфорке 

Даня Виттиг 7 часов назад
О какой опасности говорит красный огонь в конфорке
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что использование газовых плит считается опасным, в нашей стране большинство кухонь оборудованы такими плитами. Правда, поломки плиты могут привести к серьезным проблемам. Газ, накапливаясь, имеет свойство взрываться и наносить масштабные разрушения. "Рамблер" расскажет, при каком обстоятельстве пора начинать бить тревогу.

Изменение огня

Изменение цвета огня — один из главных признаков проблем с конфорками. В норме пламя должно быть синего цвета и гореть ровным кругом. Но если вы включили плиту, а огонь неожиданно стал желтым или оранжевым, а также горит неравномерно, то значит что-то пошло не так.
Скорее всего, пламя таких цветов периодически видят владельцы любых газовых плит, и если ситуация решается сама собой, то переживать не стоит.
У новых плит такое происходит, когда на деталях при хранении собирается пыль. Грязь засоряет отверстия для воздуха и вызывает изменение цвета пламени. В течение первого года эксплуатации проблема проходит сама собой.
Еще одной причиной может стать банальное смещение заслонки, расположенной на конфорке. Для ее устранения необходимо просто вернуть деталь на место.
Еще одна причина — небольшие засоры. Например, в духовке из-за недостатка воздуха слабое пламя может просто погаснуть. Это опасно тем, что горящий газ, начнет скапливаться. Любая искра приведет к взрыву, способному обрушить подъезд.

Опасное пламя

Если газ на плите горит красным пламенем, это говорит о некачественном сгорании. Это происходит из-за специфических загрязнений в глубине плиты или недобросовестных поставщиков газовой смеси. Красный огонь может свидетельствовать о том, что посторонние примеси вступают в реакцию с кислородом и могут образовывать значительное количество углекислого газа.
Такой газ опасен для человека. Он может вызвать слабость, тошноту. В крайнем случае, можно потерять сознание и задохнуться.
И если желтый и даже оранжевый огонь — это довольно распространенное явление, которое встречается практически в каждой квартире, то красный — нет.
В подобном случае необходимо выключить плиту и вызвать газовщиков.
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