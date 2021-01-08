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Необычные вещи, которые раньше делали с погибшими моряками 

Даня Виттиг 1 час назад
Необычные вещи, которые раньше делали с погибшими моряками
Фото: depositphotos.com
У каждого народа существуют свои ритуалы погребения, но иногда люди находятся вдали от дома. "Рамблер" выяснил, как в прошлом хоронили погибших моряков.
В дали от медицинского обслуживания с погибшими необходимо было как-то разбираться, так как на воде разлагающиеся тела представляют серьезную угрозу для тех, кто остался на борту. Поэтому для серьезных командиров изобрели необычный способ бальзамирования. Например, тело командующего британским флотом Горацио Нельсона доставили домой, предварительно поместив его в бочку с бренди.
Но так как алкоголя на всех не напасешься, командиров и матросов ждала учесть быть погребенными в море. Для этого существовал специальный ритуал, который помогал команде проститься с погибшим и продолжить путь. Психологическое состояние экипажа также очень важно, особенно при долгих отлучках.
Прежде всего тело зашивали в кусок парусины, а к ногам привязывали специальный груз. Это могли быть пушечные ядра или старые прогоревшие колосники. "Морской гробовщик" должен был зашить парусину и спустить тело по специальной доске. За это парусному мастеру отдельно доплачивали.
Прежде чем сбросить покойника в море, священник или капитан читал молитву. Флаг приспускали до середины, и поднимали только после того, как тело уходило в воду. На прощании с погибшим необходимо было присутствовать всем членам команды, так как перед смертью все равны.
Также существовал ритуал, который помогал покойному оплатить "вход на тот свет". В рот человеку вкладывали монету или оставляли на его теле какую-то драгоценность. Поэтому на случай внезапной гибели многие моряки носили серьгу в ухе или брошь на груди.
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Комментарии 1
Истории , Горацио Нельсон
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