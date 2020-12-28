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Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера 

Lenta.ru 41 минуту назад
Рыбак поймал губана-таутогу рекордного размера
Фото: Lenta.ru
У берегов американского штата Нью-Джерси пойман губан-таутога рекордного размера. Об этом сообщает Fox News.
Крупная рыба клюнула, когда рыболов Крис Салливан (Chris Sullivan) забросил удочку с судна в районе мыса Кейп-Мей — самой южной точки Нью-Джерси. Ему понадобилась всего минута, чтобы вытащить ее из воды.
На берегу таутогу измерили при помощи весов, сертифицированных для использования в программе рыболовных рекордов штата Нью-Джерси. Оказалось, что рыба весит 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышает рекорд штата, державшийся с 2015 года.
Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они склонны прятаться среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого таутоги считаются сложными для лова.
Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии поймана кумжа, также известная как лососевая форель, небывалой величины. Рыбак сфотографировался со своим уловом, а затем отпустил кумжу на волю.
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Истории , Крис Салливан
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