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Самые странные суеверия мира 

Александра Нечаева 4 часа назад
Самые странные суеверия мира
Фото: Открытые источники
На протяжении веков люди во всем мире обращали внимание на некоторые закономерности и знаки, после исполнения которых случались какие-то плохие или, напротив, хорошие вещи. До сих пор в мире распространено очень много всевозможных суеверий, некоторые из которых можно назвать, мягко говоря, странными. Некоторые из них — в материале «Рамблера».
В Греции, например, не слишком радуются комплиментом. В этой стране похвала приравнивается к сглазу. Удивительно, но многие в это верят и обязательно надевают или берут с собой, выходя из дома, вещь бирюзового цвета: греки верят, что этот оттенок оберегает от сглаза.
В Австрии одно из самых странных суеверий связано с чиханием. Чихнуть до завтрака или глядя на молодую Луну — плохая примета: австрийцы считают, что после этого человека ждет несчастье.
Японцы большое значение придают собственному сну, вернее, положению, в котором они спят. Считается, что человек, который проводит ночь головой на север, сокращает себе жизнь.
Малайзийцы ни за что на свете не сядут на подушку. Согласно примете, если посидеть на ней, то спина и ягодицы вскоре покроются прыщами и нарывами.
Тайским девушкам не рекомендуют во время приготовления еды упражняться в вокале. Согласно суеверию, если петь в это время, то в мужья достанется старик.
Испанцы никогда не загадывают желания, стоя перед зеркалом. Считается, что зеркало может отразить желаемое, сделав его противоположным.
Некоторые граждане Великобритании обязательно в первый день любого месяца произносят слово «кролик». Говорят, что этому суеверию более 2000 лет, а суть его в том, что если произнести название длинноухого животного в первый день месяца, то человека будет ждать большая удача.
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