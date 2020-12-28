Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

«Оплата только наличными»: как нас обманывают в магазинах 

Даня Виттиг 28 декабря 2020
«Оплата только наличными»: как нас обманывают в магазинах
Фото: Рамблер
Иногда в магазинах возникают спорные ситуации, в которых не сразу понятно, кто прав — покупатель или сотрудник. "Рамблер" собрал 5 незаконных правил со стороны магазина.

"Оплата только наличными"

Наверное, это самая распространенная фраза, которую слышал каждый из нас. Причиной такого требования стала комиссия, которую магазин платит за прием денег через карту.
Однако закон говорит, что "торговые точки с выручкой менее 5 миллионов рублей освобождаются от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов". Поэтому если в сетевом магазине вас требуют оплатить товар наличными, это будет нарушением.

“Ремонт вместо возврата”

Если вы обнаружили в товаре поломку и хотите вернуть за него средства, ссылайтесь на закон «О защите прав потребителей». В нем указано, что недостатки технически сложного товара, обнаруженные в течение 15 дней после приобретения, позволяют покупателю потребовать замены продукта или возврата средств.
После 15 дней, вы все равно сможете вернуть в магазин технически сложный товар, но при условии выявления существенных недостатков.

"Разбил? Плати"

Конечно, ситуация, когда что-то падает и разбивается, неприятная. Однако ответственность за нее несет магазин до тех пор, пока вы не купили товар. Согласно закону риск случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец передал товар покупателю.
Однако ситуацию можно оспорить в суде, и если суд определит, что товар был разбит умышленно (взрослым или ребенком), то ущерб все-таки придется возместить.
Сотрудники магазина также не могут запретить вход для людей с ограниченными возможностями и женщин с колясками, а также проводить съемку товаров.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение