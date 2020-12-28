«Оплата только наличными»: как нас обманывают в магазинах 

Иногда в магазинах возникают спорные ситуации, в которых не сразу понятно, кто прав — покупатель или сотрудник. "Рамблер" собрал 5 незаконных правил со стороны магазина.

"Оплата только наличными"

Наверное, это самая распространенная фраза, которую слышал каждый из нас. Причиной такого требования стала комиссия, которую магазин платит за прием денег через карту.

Однако закон говорит, что "торговые точки с выручкой менее 5 миллионов рублей освобождаются от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов". Поэтому если в сетевом магазине вас требуют оплатить товар наличными, это будет нарушением.

“Ремонт вместо возврата”

Если вы обнаружили в товаре поломку и хотите вернуть за него средства, ссылайтесь на закон «О защите прав потребителей». В нем указано, что недостатки технически сложного товара, обнаруженные в течение 15 дней после приобретения, позволяют покупателю потребовать замены продукта или возврата средств.

После 15 дней, вы все равно сможете вернуть в магазин технически сложный товар, но при условии выявления существенных недостатков.

"Разбил? Плати"

Конечно, ситуация, когда что-то падает и разбивается, неприятная. Однако ответственность за нее несет магазин до тех пор, пока вы не купили товар. Согласно закону риск случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец передал товар покупателю.

Однако ситуацию можно оспорить в суде, и если суд определит, что товар был разбит умышленно (взрослым или ребенком), то ущерб все-таки придется возместить.

Сотрудники магазина также не могут запретить вход для людей с ограниченными возможностями и женщин с колясками, а также проводить съемку товаров.