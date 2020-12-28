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Кем были бенанданти — оборотни Христа 

Полина Алферова 5 часов назад
Кем были бенанданти — оборотни Христа
Фото: Джон Уильям Уотерхаус. Магический круг
Средние века полны парадоксов. С одной стороны любая магия была запретной, а занимающиеся ею люди обрекали себя на преследование со стороны церковных и светских властей. С другой стороны были бенанданти, которые считали себя настоящими воинами Господа, хотя их методы борьбы с ведьмами вызывали подозрения даже у инквизиции. Подробности — в статье «Рамблера».
Культуру бенанданти открыл итальянский историк Карло Гинзбург. Этот своеобразный культ встречался в исторической области Фриули на северо-востоке Италии в конце шестнадцатого века. Само название означало «идущие на благое дело». Эти люди фактически были армией добровольных борцов за урожай на полях задолго до советских колхозников. Правда, боролись они с помощью специфических ритуалов.
В ряды бенанданти принимали не всех, а людей, родившихся в рубашке, то есть в околоплодном пузыре. Таким мужчинам и женщинам издавна приписывали особые способности, в частности, умение отвести порчу и вообще противостоять злым силам. Кстати, такие рубашки бенанданти хранили всю жизнь в специальных ладанках.
При этом считалось, что сверхъестественные силы эти люди обретали только в дни равноденствий и солнцестояний, а также в канун некоторых важных христианских праздников. В полночь бенанданти под звук барабанов отправлялись защищать урожай от ведьм, колдунов и прочей нечисти.
Правда, отправлялись они скорее условно — считалось, что во время транса их души превращаются в животных и уходят на священный бой, причем не куда-нибудь за околицу деревни, а прямиком в библейскую долину Иосафат. Чаще всего души принимали облик волков, кошек, зайцев и мышей. Отсюда представление о бенанданти, как об астральных оборотнях.
Борцы за урожай вооружались стеблями фенхеля, тогда как их демонические противники использовали побеги сорго или палки с лошадиными хвостами.
Существовало важное условие: после битвы необходимо было вернуться в свое тело до первого крика петуха, иначе участь бенанданти была незавидной — они превращались в неприкаянных духов и вечно скитались по земле. Эти оборотни Христа, как иногда их называют исследователи, серьезно относились к своим обязанностям и верили, что проигрыш обрекает на голод всех односельчан.
Впрочем, обряды бенанданти не всегда были столь безобидными, как экстаз под звук барабанов. Иногда они устраивали самосуд женщинам, которых подозревали в колдовстве. Жертву подстерегали в укромном месте и, после танцев в хороводе вокруг обвиняемой, предавали ее огню или воде.
Женщины этого своеобразного тайного общества также отправляли свои души на пиры, которые устраивали духи, феи и прочие эльфы, где узнавали, кто из деревенских жителей умрет в следующем году. Таким образом, они выполняли функции местных прорицательниц.
В свободное от магических сражений время бенанданти исцеляли больных — преимущественно от сглаза и проклятий, но иногда лечили и реальные болезни с помощью трав и молитв.
Бенанданти искренне считали себя защитниками родного поселения от нечисти и нежити, поэтому подозрения заезжих инквизиторов в колдовстве их оскорбляли. Тем не менее, официальная церковь была неумолима и относилась к бенанданти, как к опасным чудакам.
Впрочем, чаще всего им предписывали покаяние или телесные наказания, однако некоторые из них все-таки разделили судьбу своих противников — деревенских ведьм.
Карло Гинзбург предположил, что культ возник из-за смешения элементов языческих ритуалов, призванных обеспечить плодородие земли, и христианской идеологии. Однако культура бенанданти остается малоизученной, поэтому выводы делать рано.
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