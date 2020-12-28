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Как Германия возмещала ущерб СССР за ВОВ 

Русская семерка 3 часа назад
Как Германия возмещала ущерб СССР за ВОВ
Фото: Русская семерка
Великая отечественная война была конфликтом высокой интенсивности, стороны сражались на уничтожение. За счёт внезапности нападения и тактики тотального уничтожения материальных ценностей со стороны гитлеровской Германии, экономика СССР потеряла в 1,5 раза больше, чем утратила Германия. По подсчётам историков и экономистов наша страна заплатила самую высокую цену среди всех воевавших во Вторую мировую государств.

Подсчёт потерь

В войну на территории СССР было разрушено 1710 городов и ПГТ, с лица земли было стерто 70 000 сел и деревень. Страна потеряла 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов и 1876 совхозов. Были уничтожены 65 тысяч км железнодорожных путей, 15,8 тысячи паровозов, 428 тыс. вагонов, 13 тыс. железнодорожных мостов, 8,3 тысячи речных судов, 2078 км линий телеграфной и телефонной связи.
Гитлеровцы уничтожили советского имущества на 679 млрд рублей, суммарный ущерб достиг 2 569 млрд рублей или треть национального богатства страны. Оккупированные территории потеряли до 2/3. Таковы данные Чрезвычайной государственной комиссии СССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Такие же цифры получили западногерманский экономист Эндрукс и французский экономист Клод.
Понесла ущерб и культура. По данным немецких архивов разорено 427 музеев, похищено180 млн книг, 13 тыс. музыкальных инструментов; более полумиллиона художественных произведений утрачены или украдены. Есть «Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны», состоящий из 18 томов в 50 книгах, в него входят более 1 млн единиц хранения.
Совокупно союзники на войну израсходовали $767 млрд, из которых на долю СССР пришлось 46,5%, пишет Николай Вознесенский в изданной в 1948 году книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Вознесенский 11 лет возглавлял Госплан СССР (1938 — 1949).

Неполное возмещение

В Ялте была достигнута договорённость, что половину репараций, причитающихся с Германии, получит СССР. На Потсдамской конференции это подтвердили.
Но ещё до победы СССР начал возмещать потери. В 1943 году в составе РККА были созданы трофейные войска, по подсчётам генерала Вахитова, ими отправлено: 21 834 вагона имущества, 6370 вагонов бумаги, 588 вагонов посуды, в том числе из фарфора. Получено в СССР более 3,3 млн пар гражданской обуви, 1,2 млн пальто, 2,6 млн платьев, 4,6 млн штук белья, больше 1 млн головных уборов, 154 вагона мехов, тканей и шерсти, а также 24 вагона музыкальных инструментов. В СССР доставлено больше 2 млн голов скота и 206 тысяч лошадей.
Советский Союз предпочитал возмещение «натурой» — материальными ценностями, оборудованием и сырьём, а не деньгами. С марта 1945 года в течение года было решено демонтировать 4389 предприятий: 2885 из Германии, 1137 немецких предприятий, расположенных в Польше, 206 — в Австрии, 11 — в Венгрии, 54 — в Чехословакии.
Любопытный факт: демонтаж производили гражданские специалисты, но для придания им престижа в глазах немецкого населения, всех одели в форму и присвоили воинские звания. Демонтаж шёл планово. Наркоматы, предприятия и организации направляли своих специалистов, поучаствовала даже Ленинская библиотека. Госкомспорт вывозил в СССР бассейны, катера, иное имущество и оборудование.
Впрочем, достаточно быстро демонтаж, как и получение репараций прекратились. В первую очередь, из-за нарастания противоречий между вчерашними союзниками, но и в связи с решением создать в советской зоне оккупации ГДР, государство социалистической ориентации, которому нужна своя экономика для соревнования с капиталистической системой.
СССР получил с Германии репараций меньше половины причитавшихся репараций — $4,3 млрд из $10 млрд по решениям Ялтинской и Потсдамской конференций.
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Истории , Николай Вознесенский
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