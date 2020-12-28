Какие народы в СССР депортировали

28 декабря 1943 года — трагическая дата в новейшей истории калмыков. В этот день было принято решение о депортации целого народа в Сибирь (Омская и Новосибирская области, а также Алтайский край), а днем ранее — ликвидирована Калмыцкая АССР. В ходе спецоперации «Улусы» калмыцкий народ лишился своей родины. Лишь спустя 13 лет целый народ реабилитировали, а в 1957 году им разрешили вернуться обратно.

«Рамблер» вспомнит другие народы, разделившие судьбу калмыков.

Из-за принципа коллективной ответственности народы СССР были вынуждены отвечать за отдельных своих соплеменников, сотрудничавших с немцами во время войны. Они расплачивались изгнанием из родных мест и забвением подвигов их воинов на фронте. Однако депортацию применяли к некоторым народам еще до войны.

О принудительном выселении люди чаще всего узнавали непосредственно накануне отправления, часто им не разрешали брать с собой теплые вещи и даже еду. В этой статье вспомним лишь некоторые народы СССР, которые были изгнаны из родных мест.

Финны-ингерманландцы

В середине тридцатых годов из Ленинграда, Карелии и приграничных северо-западных областей было массово выслано финское население. Их отправляли на Урал, Кольский полуостров, в Сибирь, Узбекистан, Казахстан и даже в Киргизию. Таким образом, советское руководство готовилось к грядущей Зимней войне. А некоторые финны заплатили за принадлежность к своей национальности жизнью. Например, только 1 ноября 1938 года было расстреляно 87 финнов. Вместе с ними депортации подверглись ленинградские эстонцы, поляки, латыши, литовцы и немцы.

Поляки

Этот славянский народ пережил две волны депортации. В апреле 1936 года поляки Ленинградской, Псковской и других приграничных областей, а также восточной Белоруссии были переселены в Казахстан.

В 1940-1941 годах, когда Красная армия заняла западную Украину и Белоруссию, которые тогда входили в состав Польши, депортации подверглось как националистически настроенное местное польское население, так и беженцы, которые спасались от наступающих немцев. Вместе с ними в изгнании отправились зажиточные белорусы, украинцы и евреи.

Каждая семья могла взять с собой имущество до тонны общим весом, при этом выселяли за один день. Новой родиной для них стали северные области Казахстана и Красноярский край. Напряженные отношения Сталина и польского правительства в изгнании, которое генсек фактически не признавал, отразилось на судьбе всех поляков.

Немцы

В 1936 году вместе с поляками немцы были выселены из приграничных западных областей СССР, а также с территории Украины и Белоруссии.

Указом от 28 августа 1941 года немцы Поволжья были депортированы на Урал, в Среднюю Азию, в республику Коми, в Казахстан и Сибирь. Причем указ частично распространялся и немцев-призывников. Автономная республика поволжских немцев была ликвидирована.

А вот немецкому населению Калининградской области повезло больше — после войны их депортировали в советскую зону оккупации Германии.

Крымские татары

В 1944 году по предложению Лаврентия Берии татары были депортированы с территории как полуострова, так и Краснодарского края и Ростовской области. Официальная причина — сотрудничество некоторых представителей этого народа с немцами в годы оккупации.

Кроме того, советское правительство беспокоила близость Турции, нейтралитет которой расценивался как враждебный к СССР. Сталин опасался, что в случае вступления в войну Турции, историческая близость двух народов станет хорошей опорой для турецких военных.

По этой же причине была депортирована группа мусульманских народов — ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, а также месхетинские турки.

Вся операция была проведена за два дня, с 18 по 20 мая 1944 года.

На сборы людям давали максимум полчаса, по воспоминаниям очевидцев — сопротивляющихся избивали или расстреливали. Некоторая часть депортируемых не дожила до прибытия на место из-за скудных условий — они умирали от болезней, а иногда и от голода. За побег из спецпоселения можно было получить до 20 лет лагерей.

Крымские татары были выселены в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, а также в Марийскую АССР (сейчас Марий Эл). Вместе с ними были депортированы и крымские цыгане (аюджи).

Греки

Греки Черноморского побережья крупными диаспорами жили в Абхазии, Краснодарском крае, Грузии и других кавказских республиках.

В 1942, 1944 и 1949 годах они были принудительно выселены в степи Казахстана и Сибирь. Такая политика Сталина на территории Грузии объяснялась не столько политическими, сколько личными причинами. Освободившиеся прибрежные территории заняли грузины. В 1956 году грекам разрешили вернуться. В восьмидесятые и девяностые годы многие из них эмигрировали в Грецию.