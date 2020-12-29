Женщина родила собственную сестру 

Жительница шотландского города Инвернесс родила ребенка для своей матери.

25-летняя Холли Саммерс выносила ребенка для своей 49-летней матери. Фэй и ее новый муж много лет мечтали о ребенке, но не могли зачать его.

Эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй. Но позже врачи поняли, что яйцеклетки женщины уже нежизнеспособны, поэтому Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки.

Роды Саммерс произошли в октябре и длились 41 час. Она родила девочку по имени Уиллоу. У Саммерс уже есть трехлетняя дочь Арвен. Женщина говорит, что рожденный ею ребенок — дочь ее матери.

«Ее история необычна, но она родилась в любви, а это самое главное», — подчеркнула Саммерс.

Мать девушки также безумно благодарна дочери за такой подвиг