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Женщина родила собственную сестру 

Даня Виттиг 4 часа назад
Женщина родила собственную сестру
Фото: depositphotos.com
Жительница шотландского города Инвернесс родила ребенка для своей матери.
25-летняя Холли Саммерс выносила ребенка для своей 49-летней матери. Фэй и ее новый муж много лет мечтали о ребенке, но не могли зачать его.
Эмбрион планировалось создать с использованием спермы Эндрю и одной из замороженных яйцеклеток Фэй. Но позже врачи поняли, что яйцеклетки женщины уже нежизнеспособны, поэтому Холли не только стала суррогатной матерью, но и выступила донором яйцеклетки.
Роды Саммерс произошли в октябре и длились 41 час. Она родила девочку по имени Уиллоу. У Саммерс уже есть трехлетняя дочь Арвен. Женщина говорит, что рожденный ею ребенок — дочь ее матери.

«Ее история необычна, но она родилась в любви, а это самое главное», — подчеркнула Саммерс.

Мать девушки также безумно благодарна дочери за такой подвиг

«Я всегда буду говорить Уиллоу, что сделала ее удивительная сестра. Я не знаю, как благодарить Холли».

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