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Зачем Гитлер построил самый длинный дом в Германии 

Мария Грибова 1 час назад
В Германии на острове Рюген есть место под названием «Узкая пустошь» между Балтийским морем и Малым Ясмундским заливом. Несколько лет назад под руководством Адольфа Гитлера там был построен самый длинный дом в Германии. «Рамблер» расскажет, для каких целей он предназначался.
С давних времен Узкая пустошь была туристическим местом для всех немцев. И в 1930-х годах Адольф Гитлер, который тогда был у власти, захотел сделать там курорт мечты — «Прора». Его строительство началось в 1936 году. По задумке архитекторов, должно было появиться восемь блоков длиной по 450 метров, которые бы находились на расстоянии четырех с половиной километров от моря.
Возле каждого блока также планировалось построить столовую и досуговый центр. По итогу, курорт был рассчитан на 20 тысяч человек.
Первые отдыхающие заселились в санаторий в 1940 году, когда строительство еще не было завершено. Известно, что средняя цена пребывания составляла 20 марок за неделю, при средней зарплате в 80 марок в месяц.
Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Курорт пришлось закрыть, а позже гостиничные блоки были переделаны в казармы для советских солдат.
После войны правительство Германии решило продать «Прору» частным компаниям. И лишь в 2016 году место вновь получило статус курорта.
Сейчас бывший санаторий делят несколько отелей. Для заезда можно выбрать и апартаменты, и гостиницы от трех до пяти звезд. И это несмотря на то, что некоторые блоки все еще находятся в разрушенном состоянии.
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Истории , Видео
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