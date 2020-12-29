«Плохие» денежные привычки, которые спасут ваш бюджет 

Многие люди убеждены, что некоторые привычки неизменно наносят вред кошельку. Однако на самом деле именно они позволяют оставаться вам в плюсе и даже приумножать свои накопления. Подробнее о денежных привычках, которые кажутся плохими только на первый взгляд, — в материале "Рамблера".

Иметь раздельные счета в семье

У данной системы довольно много плюсов: во-первых, если один партнер излишне расточителен, это не будет сказываться на финансовом положении другого; во-вторых, гораздо удобнее распоряжаться деньгами по отдельности, если у одного из супругов есть ребенок от первого брака, которого он поддерживает материально.

Снимать жилье

В то время, как старшее поколение убеждено в том, что собственная недвижимость — необходимость, а не блажь, молодые люди предпочитают снимать квартиры. И съемное жилье имеет массу достоинств: вы не привязаны к одному месту жительства, вам не нужно платить налог за недвижимость и процент по ипотеке.

Не планировать расходы

Планирование бюджета, действительно, может избавить вас от лишних трат, однако для некоторых оно сродни жесткой диете, которая мешает вам наслаждаться жизнью. Если вы чувствуете, что строгое распределение финансов вам не подходит, попробуйте отслеживать свои траты в мобильном приложении и с каждой зарплаты откладывать часть суммы на сбережения. Так вы сформируете подушку безопасности и сможете распоряжаться оставшимися средствами, как вам заблагорассудится.