Как не рассориться с родственниками в праздники 

В новогодние праздники большинство людей неизменно встречаются со своими родственниками. Но пока одни в полной мере наслаждаются общением с близкими людьми, другие стараются избежать неприятных вопросов и не затрагивать острых тем. Подробнее о том, как не испортить отношения с родными во время праздников и как действовать в конкретных ситуациях — в материале "Рамблера".

Когда чрезмерно интересуются личной жизнью

В семейном кругу родственники нередко пытаются выяснить, когда незамужняя девушка пойдет под венец, а бездетная пара обзаведется чадами. Нередко эти вопросы по меньшей мере ставят в тупик, по большей — крайне раздражают. Однако не стоит поднимать из-за них скандал. Лучшим решением будет попытаться перевести разговор в шутку и сменить тему.

Когда критикуют внешность

Если у вас есть проблемы с самооценкой, любая, даже самая незначительная критика внешнего вида, может испортить настроение на весь день. В такой ситуации следует сконцентрироваться не на обидчике, а на своих ощущениях и понять, почему чьи-то слова вас так сильно задевают. Вместе с тем не лишним будет напомнить родственникам, что обсуждение внешности друг друга — не та причина, по которой вы хотели провести время с ними.

Когда рассказывают нелепые истории из вашего детства

Некоторые воспоминания, которые кажутся вашим близким забавными, могут вызывать у вас чувство стыда и другой дискомфорт. В таком случае главное помнить, что родственники вряд ли пытаются задеть вас. Скорее всего они просто предаются ностальгии или хотят разрядить обстановку историей, которая кажется им веселой. Не злитесь на родных за это и постарайтесь воспринимать их рассказы с юмором.