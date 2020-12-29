Как встречали Новый год лидеры СССР 

Сталин терпеть не мог импортных подарков, а Хрущев поил гостей до бесчувствия.

Владимир Ленин — праздники для детворы — правда или выдумка?

Каждый, кто рос в Советском Союзе, без труда вспомнит растиражированные иллюстрации: Ленин в окружении веселых детишек стоит с доброй улыбкой возле украшенной елки, а то и вовсе водит с ними хоровод.

Эти картинки печатали на открытках и в книжках — в сборнике рассказов и стихов «Ленин и дети», например. Благодаря этим изображениям у многих сложилось впечатление: Ленин под Новый год обязательно устраивал для детей праздничную елку и участвовал в веселье. Это мнение закреплял и рассказ Александра Кононова «Елка в Сокольниках».

На самом же деле, Ленину обычно было не до праздников. Он много работал. С другой стороны, выросший в дворянской семье Владимир Ильич с детства полюбил рождественские праздники с обязательной елью, украшенной игрушками и гирляндами. Возможно, и в самом деле он устраивал для детей праздничные елки с подарками, но сам вряд ли принимал в них участие, как это рисовали советские художники.

Иосиф Сталин — под баян Буденного

Сталин отмечал Новый год, но до поры до времени. Во второй половине 20-х годов Новый год был признан «поповским праздником». Народу запретили украшать елки, водить хороводы, накрывать праздничные столы и поздравлять друг друга.

Буржуазные привычки стремились искоренить самыми радикальными методами, по деревням ходили активные граждане и проверяли: а вдруг за закрытыми дверями кто-то втайне встречает Новый год? Вы не поверите, но за это судили! Самое тяжелое в стране время для Нового года и Рождества — с 1929 по 1935 годы. Запуганные люди опасались даже думать о празднике, Новый год никто не встречал, не говоря уже о Рождестве. И 31 декабря, и 1 января ничем не отличались от других рабочих дней.

Вернули народу право отмечать этот праздник лишь в конце 1935 года. Что же касается самого «вождя народов», то и он, как Ленин, чаще всего в эти дни просто работал в своем кабинете. Впрочем, рассказывают, что в канун 1945 года Сталин решил все же отпраздновать. На его даче собралась большая компания: 25 мужчин и единственная дама — жена Пальмиро Тольятти, лидера итальянских коммунистов.

Праздновали без официантов, но стол был накрыт богатый. Хозяин дачи произнес короткий тост, как только куранты начали бить полночь. Вскоре атмосфера стала по-настоящему теплой: Сталин закурил, все общались между собой, вставали из-за стола, потом и вовсе начались танцы под патефон, но дама была всего одна, поэтому танцы быстро закончились.

Зато все долго слушали, как Буденный играл на баяне известные мотивы. Когда он уставал, снова заводили патефон и пели вместе с пластинками. Гуляли до трех часов ночи. Позже, уже после войны, празднование постепенно приобрело широкий размах. Сначала — официальный прием в Кремле, на котором подводили итоги года. Потом все переходили в другой зал, к накрытым столам, и перед ними выступали лучшие певцы и артисты.

И у себя дома Сталин хотел видеть наряженную елку: за это отвечала сначала его жена, а позднее няня детей. Если же праздновали на даче, то елку наряжали охранники вождя, предварительно тщательно проверяя каждую игрушку и хлопушку. Во время домашнего застолья все обменивались подарками, при этом Сталин резко осуждал выбор подарков импортного производства. Пили чаще всего грузинское вино — его у Сталина всегда было в избытке.

Никита Хрущев — гостей выносили из-за стола

Поначалу Никита Сергеевич встречал Новый год достаточно скромно и просто: у него или у Маленкова собирались коллеги, состоящие в Президиуме ЦК партии, вместе с женами. Говорили тосты, поздравляли друг друга, немного выпивали и закусывали, и уже в час ночи уезжали домой.

Шло время, Хрущев чувствовал, что его позиции в качестве главы страны укрепились. Тогда праздник стал выглядеть иначе: Никита Сергеевич начал закатывать пышные приемы в Кремле.

Кроме партийной верхушки, сюда приглашались знаменитые писатели, артисты, художники, а также военачальники, дипломаты, конструкторы. Приглашали и «простых» людей — ну, не совсем простых, а чем-то отличившихся, например, передовиков производства. Перед собравшимися в разные годы танцевала Майя Плисецкая , выступал Аркадий Райкин

Современники Хрущева, побывавшие на тех застольях, рассказывали: выдержать их было непросто, потому что всем щедро наливали и следили, чтобы пили. Некоторые гости не были готовы к таким возлияниям, и скоро их просто выносили из-за стола, чтобы привести в чувство.

Сам же Никита Сергеевич предусмотрительно пил из особой рюмки: она выглядела обычной по размеру, как и у всех, на самом же деле в нее помещалось не больше 30 граммов. Объем скрывала искусная резьба и утолщенные дно и стенки. Так что на фоне других Хрущев всегда оставался сравнительно трезвым и бодрым.

Леонид Брежнев — с песнями военных лет

А вот Леонид Ильич Брежнев надолго прекратил новогодние застолья в Кремле. Он считал, что это сугубо домашний праздник, и отмечать его нужно с семьей, без громких торжеств. Зато Брежнев установил традиции с размахом отмечать 8 марта, 1 мая и 7 ноября. В эти дни проводили торжественные приемы.

А в преддверие Нового года генеральный секретарь отдавал бразды правления своей жене, Виктории Петровне: она наблюдала за тем, что готовится к праздничному столу на кухне, руководила приготовлениями. Правда, сложные праздничные блюда вроде фаршированной щуки или тортов им привозили уже готовыми, со специальной кухни, где работали опытные профессионалы.

На застолье часто присутствовали личные друзья Леонида Ильича — Андропов Черненко , Устинов с женами. Много не пили — люди были уже немолодые, ограничивались шампанским и небольшим количеством «Зубровки». Зато много и с удовольствием пели за столом — в основном, песни военных лет. И слишком долго такие праздники не длились — после часа ночи гости разъезжались по домам.

Когда же на смену Брежневу пришли сначала Юрий Андропов, а потом Константин Черненко, никаких особых торжеств они не устраивали: оба к тому времени были уже пожилыми и очень нездоровыми людьми, им было не до праздников.