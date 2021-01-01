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Как Хрущев хотел упростить русский язык 

Александра Нечаева 6 часов назад
Как Хрущев хотел упростить русский язык
Фото: РИА Новости
В сентябре 1964 года в газете «Известия» был опубликован план предстоящей реформы орфографии. По мнению авторов планируемых нововведений во главе с Никитой Хрущевым, грамматика русского языка была слишком сложной и ее следовало упростить. О том, какие любопытные новшества планировалось ввести, читайте в материале «Рамблера».
Во-первых, из русского алфавита планировалось убрать твердый знак, заменив его во всех случаях написания мягким знаком. Согласно планируемому нововведению следовало писать не «подъезд», «съезд» и т.п., а «сьезд» и «подьезд».
Досталось от авторов реформы и мягкому знаку: его тоже существенно ограничили в правах. В конце слов, заканчивающихся на шипящие звуки, по мнению новаторов, ему делать было совершенно нечего: слова «рож», «доч», «навзнич» и прочие неплохо смотрелись бы и в таком виде.
Совершенно все наречия следовало писать слитно: набегу, порусски, буква «Ё» после шипящих тоже, по мнению авторов реформы, была совершенно не нужна: жолтый, щотка, течот. После буквы «Ц» отменяли написание «Ы», ее место в данном случае должна была занять буква «И»: «огурци», «циган» и т.п.
Из заимствованных слов собирались убрать удвоенные согласные: тенис, дисертация, прогрес и многие другие слова могли бы сейчас писаться именно так.
Все это, по мнению авторов реформы, было необходимо для упрощения правил и облегчения изучения русского языка. Проект, кстати, встретил поддержку у многих педагогов. Но осуществить задуманное так и не удалось: Хрущева отстранили от власти, а языковую реформу отменили.
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Истории , газета "Известия"
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