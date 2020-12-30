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Зачем фараоны брали в жены собственных дочерей и сестер 

Катерина Саломе 2 часа назад
Зачем фараоны брали в жены собственных дочерей и сестер
Фото: Кадр из фильма «Фараон»
Браки с родственниками в Древнем Египте считались нормой. Хотя простые египтяне, не из царской династии, вероятно, не заключали их. По крайней мере, явных доказательств этому нет. "Рамблер" расскажет, почему же правители
той цивилизации шли на такие жертвы — женились на родных сестрах и дочерях.
Дело не в странных нравах египтян и уж тем более не в желании сочетаться браком с дочерью. Дело в их законах. Ведь в Египте трон мог наследовать сын старшей дочери фараона или супруг дочери фараона.
Египтяне вели свою родословную по материнской линии, ведь по мнению египтян происхождение ребенка можно достоверно доказать лишь со стороны матери, которая его родила. На этом основании имущество также наследовалось по материнской линии.
Поэтому после смерти фараона, его сын женился на дочери фараона — родной или единокровной сестре. Ведь у фараона чаще всего было не одна жена, а несколько. Но главная царица была одна. Если у фараона не было сестры, то он женился на своей дочери по тому же "материнскому праву" наследования.
Естественно, кровосмешение сказывалось на здоровье фараонов. Например, Тутанхамон страдал наследственным заболеванием костей и не мог нормально двигаться
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