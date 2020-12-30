Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶

Толстый кот Орешек с очень странной мордой стал звездой соцсетей 

WMJ.ru 2 часа назад
Толстый кот Орешек стал звездой соцсетей
Фото: @oldboypeanut
8-летний кот Орешек, которого его 20-летний хозяин Сидни забрал из приюта для животных, был обречен на славу в Сети.
Неизвестно, почему толстый и в целом довольный жизнью Орешек родился таким — с ушами на самом верху голову и будто вытянутыми глазами. В приюте рассказали, что он таким родился. Жить, есть и веселиться особенность Орешку не мешает, а вот получать лайки в Instagram — наоборот, помогает.

«Я моментально в него влюбился и понял, что хочу забрать его домой»,

— цитирует Metro Сидни, вспоминающего первую судьбоносную встречу с котом.

В приюте рассказали, что у его предыдущих хозяев было еще восемь кошек. Когда хозяева умерли, всех кошек разобрали, а Орешек остался один,

— рассказал юноша.
Известно, что Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на его качестве жизни.
Первое время в новом доме животное иногда не различало открытые и закрытые двери, но за три месяца, проведенных у Сидни, кот совершенно освоился.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
WMJ.ru: последние новости
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба — об изменах, критике фигуры и своем сложном характере: «Я тот еще подарочек» Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба — об изменах, критике фигуры и своем сложном характере: «Я тот еще подарочек» На светлую сторону! Анастасия Решетова стала блондинкой с челкой На светлую сторону! Анастасия Решетова стала блондинкой с челкой «Это Синди Кроуфорд?!» 16-летняя Кайя Гербер стала окончательно неотличима от мамы-супермодели «Это Синди Кроуфорд?!» 16-летняя Кайя Гербер стала окончательно неотличима от мамы-супермодели
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение