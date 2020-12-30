Толстый кот Орешек стал звездой соцсетей

8-летний кот Орешек, которого его 20-летний хозяин Сидни забрал из приюта для животных, был обречен на славу в Сети.

Неизвестно, почему толстый и в целом довольный жизнью Орешек родился таким — с ушами на самом верху голову и будто вытянутыми глазами. В приюте рассказали, что он таким родился. Жить, есть и веселиться особенность Орешку не мешает, а вот получать лайки в Instagram — наоборот, помогает.

«Я моментально в него влюбился и понял, что хочу забрать его домой»,

— цитирует Metro Сидни, вспоминающего первую судьбоносную встречу с котом.

В приюте рассказали, что у его предыдущих хозяев было еще восемь кошек. Когда хозяева умерли, всех кошек разобрали, а Орешек остался один,

— рассказал юноша.

Известно, что Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на его качестве жизни.

Первое время в новом доме животное иногда не различало открытые и закрытые двери, но за три месяца, проведенных у Сидни, кот совершенно освоился.