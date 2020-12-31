Россия против США: сколько раз русские воевали с американцами 

Россия (и СССР) и США никогда официально не воевали друг с другом. Но неоднократно были эпизоды, когда вооружённые силы и нерегулярные вооружённые формирования обеих стран вступали в конфликт.

Конфликт за Гавайские острова

Первый конфликт возник ещё в начале XIX века, несмотря на дружественные, даже союзнические отношения двух стран. В 1815 году Российская Американская компания (РАК) отправила на Гавайи своего агента Георга Шеффера с поручением вызволить захваченный туземным вождём корабль компании с грузом. Шеффер, помимо данного ему поручения (успешно выполненного), проявил бурную самодеятельность и привёл вождя в российское подданство. Правление РАК на Аляске задним числом одобрило его действия, но запросило Петербург об окончательном решении.

Пока донесение шло в Петербург, и ожидался ответ оттуда, Шеффер отправился на Гавайи закреплять успех. Но ранее на Гавайях уже начали активно промышлять американские купцы и китобои, усмотревшие в действиях РАК угрозу своему бизнесу. Верховный король Гавайев внимал науськиваниям американцев. Вождь же острова, принявший российское подданство, стремился добиться своей независимости от короля.

В 1816-1817 гг. между двумя гавайскими племенами началась война. На стороне одного из них было несколько солдат РАК, оставленных в основанных Шеффером трёх «крепостях». На стороне другого — американские наёмники. Численный перевес второй стороны решил исход военных действий, в которых погибло трое русских солдат и множество туземцев с обеих сторон. Потери американцев неизвестны.

Тем временем русское правительство отклонило принятие Гавайев в своё подданство. Оба государства сделали вид, что ничего не произошло. Со стороны России это было односторонняя уступка, которую США ничем не компенсировали.

Американская интервенция в Россию

США приняли участие в интервенции стран Антанты в Россию. Первоначально в планы интервентов не входило участие в боевых действиях гражданской войны. Они должны были лишь оказать помощь в эвакуации войск чехословацкого корпуса из России. Именно так действовало командование американского экспедиционного корпуса «Сибирь» во главе с генерал-майором Уильямом Грейвзом. Кроме того, этот корпус имел задачу не допустить усиления влияния японцев на Дальнем Востоке.

Высадка корпуса началась 15 августа 1918 года во Владивостоке. В составе 27-го и 31-го пехотных полков американской армии, усиленных добровольцами из других полков, на русский Дальний Восток прибыло 7950 американских солдат и офицеров. Они, по согласованию с командованием других союзников, взяли на себя охрану участков Транссибирской магистрали в Приморье и Забайкалье.

Американские войска на Дальнем Востоке не только не проводили военных операций против красных партизан, но, наоборот, соблюдали нейтралитет при нападениях партизан на части белоказачьих атаманов и японских интервентов. Американские командиры вступали с партизанами в местные соглашения, а порой и снабжали их оружием. Отдельные стычки случались, но взаимоотношения между большевиками и американцами на Дальнем Востоке были дружественно нейтральными, если не сказать союзническими. Из 189 человек, безвозвратно потерянных корпусом «Сибирь», подавляющее большинство умерло от болезней и морозов. В апреле 1920 года американцы ушли с Дальнего Востока.

Иной оказалась роль американских войск на Севере России. 4 сентября 1918 года 339-й пехотный полк и 1-й батальон 310-го инженерного полка высадились в Архангельске, где поступили под верховное командование англичан. Эти американские части приняли участие в боевых действиях против Красной армии в октябре 1918 — апреле 1919 гг. Между тем, в американских войсках росло возмущение своим невольным вмешательством в российские дела, они массово стали требовать своего возвращения домой. В июне 1919 года американские «полярные медведи», как прозвали себя сами участники этой кампании, были эвакуированы с Русского Севера. За всё время они безвозвратно потеряли свыше 210 человек, из них не менее 110 в военных действиях.

Война в Корее

Про участие советских лётчиков, расчётов ПВО и советников в войне в Корее и о политических аспектах этой войны написано много. Ограничимся только краткими сведениями. Советский Союз направил свой 64-й истребительный авиакорпус в Северную Корею в октябре 1950 года для отражения наступления американо-южнокорейских войск. Советские лётчики должны были действовать оборонительно, защищая тыловые объекты северокорейской и китайской армий, им было запрещено приближаться к линии фронта менее чем на 100 км.

Несмотря на такие ограничения, советские лётчики записали в свои трофеи 1097 самолётов противника, потеряв 335 своих. Погибли 120 советских лётчиков, а общие безвозвратные потери советского контингента в Корее составили 299 человек. Общая численность советского контингента в КНДР составила 5282 человека.

Война во Вьетнаме

Во время агрессии США против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) на стороне последней участвовали советские военные специалисты. Их отправка во Вьетнам была обусловлена необходимостью обучения вьетнамских военнослужащих обращению с советской военной техникой и изучения трофейного американского вооружения. СССР поставил ДРВ 95 зенитных ракетных комплексов С-75, 316 самолётов, другое оружие.

Основной сферой деятельности стало создание ПВО Северного Вьетнама. Американские ВВС потеряли во Вьетнаме 3744 самолёта и 5607 вертолётов. Наземные расчёты ПВО ДРВ действовали, по оценке американцев, в 12 с половиной раз эффективнее, чем ПВО КНДР.

Участие советских экипажей боевых самолётов и бойцов спецназа во вьетнамской войне отрицается российскими официальными лицами. Однако многие аспекты советской помощи ДРВ остаются пока государственной тайной. Разнятся больше чем в два раза данные о потерях корпуса советских военных специалистов — от 7 до 16 человек, и не опубликованы потери рядового и сержантского состава. Общая численность советского контингента во Вьетнаме составила около 11 тысяч человек, в том числе 6359 генералов и офицеров.

Русские в составе вермахта на Западном фронте

Наш список был бы неполным, не упомяни мы этой неафишируемой страницы Второй мировой войны. В ходе неё, особенно когда вермахт начал терпеть поражения, немецкое командование стало активно создавать «восточные добровольческие батальоны» из числа военнопленных и перебежчиков Красной армии. Но опасаясь их нестойкости на Восточном фронте, использовало их в основном на Западном театре военных действий. Там в июне 1944 года появились американцы.

«Восточные добровольцы» включались в состав немецких подразделений. Про некоторым свидетельствам, их численность порой доходила до одной десятой военнопленных вермахта, взятых союзниками на Западном фронте. Встречаются упоминания и об использовании казачьих коллаборационистских частей против американцев на Итальянском фронте.