«Столы ломились от черной икры, водка лилась рекой» 

Вячеслав Молотов более 10 лет возглавлял правительство страны и более 40 лет проработал в высших эшелонах власти. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал, что Молотов был «идеальным выразителем советской политики, благодаря своей улыбке, дышавшей сибирским холодом, тщательно взвешенным мудрым словам и любезным манерам». При его жизни 38 населенных пунктов СССР носили имя Молотова. Вместе с женой, считавшейся первой леди Советского Союза, у него были разные привилегии, государственные квартиры и дачи. Однако многих благ бывший чиновник лишился после того, как попал в опалу. О роскошной жизни советского политика и его семьи — в материале «Ленты.ру» из цикла о правителях всех времен и народов.

Война войной, а маникюр — по расписанию

«22 июня 1941 года застало нас в Крыму. Рано утром Вячеслав Михайлович позвонил из Москвы своей супруге Полине Семеновне, чтоб мы срочно выезжали в Москву. Она спокойно собралась, собрали нас. Потом Полина Семеновна вызвала парикмахершу, в 12 часов ей делали маникюр, и она слушала выступление Вячеслава Михайловича по радио», — вспоминала одна из служанок в семье Вячеслава Молотова.

Его жена Полина Жемчужина считала себя первой леди: роскошно одевалась, ходила на всевозможные светские мероприятия, в театры, ездила за границу, откуда привозила модные вещи и одежду

В США жил ее богатый брат, сестра жила в Палестине. Однажды она привезла из Америки красивые игрушки и елочные украшения: после Ленина традиция ставить новогоднюю елку была утрачена, и возродил ее именно Вячеслав Молотов.

В разное время его супруга руководила производством текстиля, парфюмерии и рыбным хозяйством. Считается, что ей принадлежал дизайн духов «Красная Москва». Представители высшей советской элиты порой жаловались на то, что супруга Молотова всех учит, как надо жить и что необходимо делать: она объясняла прислуге, как наводить порядок в доме и готовить, женам наркомов — как одевать и чему учить детей. Говорили, что у нее самой все было на высшем уровне: дома идеальный порядок, наряды — лучшие в Москве.

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Она очень дружила с женой Иосифа Сталина Надеждой Аллилуевой — женщины вместе работали в партийных органах, вначале даже вместе жили в одной коммунальной квартире. Разъехавшись, они все равно долгое время оставались соседями. В последний вечер, перед тем как свести счеты с жизнью, Аллилуева делилась с женой Молотова семейными проблемами. Именно Жемчужину первой позвала прислуга Сталиных, когда увидела Аллилуеву мертвой. Потом говорили, что этого было достаточно, чтобы вождь убрал супругу Молотова с глаз долой. Произошло это, правда, гораздо позже.

Из друзей в предатели

Молотов был более публичной фигурой, чем Сталин. Его портретов и речей в газете «Правда» было больше, чем фотографий и высказываний советского лидера. Настоящее имя Молотова — Вячеслав Скрябин. Он родился в многодетной мещанской семье в Вятской губернии в 1890 году. Вначале учился в Казанском училище, потом поступил Санкт-Петербургский политехнический институт, где проучился до четвертого курса — его арестовали по политической статье.

Дело в том, что еще в возрасте 16 лет он примкнул к большевикам: в редакции газеты «Правда» познакомился с будущим советским лидером Иосифом Сталиным. Эта встреча во многом определила его жизнь. На протяжении последующих 40 лет они будут близкими друзьями и политическими союзниками — вплоть до 1952 года. Тогда, за год до своей смерти, вождь неожиданно для многих обрушится с разгромной критикой на своего сподвижника.

Приятели, казалось, были очарованы друг другом. Вдохновившись примером Сталина, Вячеслав придумал партийный псевдоним и себе: остановился на Молотове. После революции 1917 года в его карьере начался резкий взлет. За несколько лет он вошел в узкий круг людей, решающих судьбу страны

Считалось, что Сталин доверял ему безгранично. В 1930-е годы Молотов становится председателем Совета народных комиссаров (СНК), то есть фактически премьер-министром — вторым человеком в стране. Индустриализация, коллективизация, раскулачивание, репрессии, «расстрельные списки», оборвавшие жизни тысяч советских людей, — ко всему этому он приложил руку.

В 1939 году он занимает место наркома иностранных дел вместо Максима Литвинова . Это назначение стало для Молотова неожиданным: политик не готовился к дипломатической работе, иностранных языков не знал. Он старался их освоить и впоследствии стал понимать и читать по-немецки, по-французски и по-английски.

В 1949 году Молотов растерял былую долю своего влияния, хотя народ продолжал считать его вторым после Сталина руководителем. Власть политика таяла на глазах: его сняли с поста главы советской дипломатии, тогда же арестовали его жену Полину Жемчужину по обвинению в «еврейском национализме». Вступиться за супругу он побоялся, хотя любил ее всю жизнь. Ведь тогда в число «врагов народа» мог попасть и он, и вся его семья.

В окружении Молотова говорили, что он все-таки отважился спросить у Сталина, за что арестовали Полину. Вождь махнул рукой в сторону Лубянки, сказав, что понятия не имеет, и добавил, что они, мол, и его родственников пересажали. Молотов и Жемчужина быстро развелись, после этого за измену Родине и связи с сионистами последнюю отправили на пять лет в ссылку в дикие степи Казахстана.

Через некоторое время Сталин стал подозревать в измене и своего верного соратника. От возможной казни его спасла лишь смерть вождя в марте 1953 года

После этого в Москву вернули Полину Семеновну. Положение Молотова в руководстве страны частично восстановилось, но ненадолго. Политик не смог справиться с антисталинским курсом нового вождя Никиты Хрущева. Он выступил против нового лидера, но потерпел поражение. В итоге его отправили подальше от Москвы — послом в Монголию, а потом и вовсе исключили из партии и в 1963 году отправили на пенсию.

Получилось, что Молотов еще при жизни застал культ своего имени, а потом его публичное развенчание. До 1957 года 38 населенных пунктов в СССР носили его имя. Так, Пермь с 1940 по 1957 год называлась Молотов, а Северодвинск — Молотовск. На карте были также пик Молотова, мыс Молотова, его имя присваивали кораблям и крейсерам.

Жизнь в опале

Сначала Молотов жил в кремлевской квартире, потом на Ленинских горах, а после — на улице Грановского, 3, где он вместе с семьей занимал целый этаж. Там же находилась столовая лечебного питания при четвертом главном управлении Минздрава СССР, которую жильцы называли «Кремлевской столовой». Каждому прикрепленному к ней выдавались талоны на обед и ужин. Семье Молотова даже после того, как Вячеслав Михайлович попал в опалу, полагались такие карточки. Их помощница по дому ходила туда раз в неделю и брала продукты в счет обеда и ужина — сухим пайком.

Во время войны представители номенклатуры питались совсем не так, как простое население, они ни в чем себе не отказывали. Так, 1 октября 1941 года по окончании первой Московской конференции представителей союзных держав в Москве устроили пир. На банкете, организованном в парадном Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца, присутствовали сто человек — в основном иностранные дипломаты.

«Столы ломились от молочных поросят, черной и красной икры, расстегаев, фаршированного судака. Водка, коньяк и всевозможные ликеры лились рекой», — писали они в своих мемуарах. Тамадой, задающим очередь многочисленным тостам и здравицам, обычно был нарком иностранных дел Молотов, однако Сталину, по словам очевидцев, это удавалось куда лучше.

Молотова лишили многих благ. Тогда его жена как член партии с 1918 года, а также жертва репрессий настояла на том, чтобы ему вернули часть привилегий. Его прикрепили к поликлинике №1, но теперь уже как мужа Полины Жемчужиной. Он также ездил в санаторий и на профилактику в больницу за город

Ему оставили квартиру на улице Грановского и дачу в Жуковке, в поселке для привилегированных лиц. В советское время частной собственности не существовало, поэтому дома формально принадлежали организациям, а не конкретным людям. Дачи довольно часто меняли своих владельцев. Так, Молотову перешел дом репрессивного Ягоды.

Бывшему высокопоставленному чиновнику на пенсии охраны не полагалось, он мог свободно ходить и ездить по Москве, правда, не на государственной машине, как в былые времена, а на общественном транспорте. За Молотовым сохранили право посещать зал для профессоров и академиков в библиотеке. Он также часто ходил на концерты, выставки и в театры.

Весь последний год своей жизни супруга Молотова провела в ЦКБ. Каждый день Молотов приезжал с дачи на электричке к жене и весь день проводил с ней. Ее смерть от рака стала для него настоящей катастрофой. Жену Вячеслав Михайлович пережил на 16 лет, он скончался в ноябре 1986 года. Молотова похоронили на Новодевичьем кладбище в окружении родственников и немногих друзей.