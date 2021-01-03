Сколько времени жили танки в бою на ВОВ 

Вокруг рвутся взрывы снарядов, свистят пули и осколки. Танки рвутся вперед, следом за ними, прикрываясь броней, наступает пехота, а в небе бьется авиация. Во время сражения продолжительность жизни на поле боя измеряется минутами и секундами, а все решает случай — кто-то остается жив, пройдя сквозь огонь и пламя, а кто-то погибает, от шального выстрела.

Тем не менее, постоянные военные конфликты показали, что определенная закономерность на войне есть: потери при штурме отличались от потерь при обороне. На картину боя сильно влияет вооружение солдат, их подготовка, боевой дух. Сводки с полей внимательнейшим образом изучались, обрабатывались и анализировались.

Калькулятор жизни в деньги

Так продолжалось не один век, пока в конце XIX века российский банкир и предприниматель Иван Блиох не выпустить книгу «Будущая война и её экономические последствия», в которой объединил и проанализировал военный опыт всех ведущих европейских держав того времени. И хотя главной целью книги было показать невероятную расточительность, жестокость и ненужность войн, она стала настольной для всех военачальников.

Блиох был предпринимателем и подошел к войне не столько со стороны тактики или стратегии, сколько со стороны экономики. Он посчитал, какие средства тратятся на вооружение солдата, во сколько обходится его обучение, транспортировка и содержание. А потом произвел расчеты, основанные на данных из учебных стрельб, и смоделировал различные боевые ситуации.

Для примера рассмотрим ситуацию атаки на траншею, удерживаемую сотней стрелков. Получилось, что если солдаты начинают атаковать рубеж с дистанции 500 метров, то 100 человек, которые нужны для условно равной схватки уже на позиции, доберутся до неё только в том случае, если изначально количество атакующих будет составлять почти 650 человек — т.е. почти в семь раз больше количества обороняющихся! И эти показатели приходились на конец позапрошлого века, когда речь шла об оружии с ручной перезарядкой, а ситуация не предполагала поддержки артиллерии и других средств усиления.

По задумке автора, книга представляла собой универсальный калькулятор, где, как бы это не казалось ужасно, происходил перевод человеческих жизней в деньги. Блиох надеялся, что эти доводы заставят политиков отказаться от войн, как от неэффективного способа решения проблем, но вместо этого он подарил им удобный инструмент для более точного расчета.

Счет на минуты

В современной войне многое изменилось — оружие стало более мощным и скорострельным. Артиллерийская поддержка более мобильной, появились даже его ручные образцы. Техника лучше защищена и сильнее вооружена. Но по-прежнему расчеты для выполнения боевых задач ведутся на основе теории Блиоха.

Например, во время Великой Отечественной войны расчеты на прорыв обороны исходили из следующих показателей: брали количество орудий противника, расположенных на участке атаки, высчитывали скорострельность, бронепробиваемость и процент промахов, а к этому добавляли среднюю скорость танков и толщину брони. Исходя из этих показателей производили расчеты. Получалось, что среднее время танка в бою при атаке составляло 7 минут, а в обороне 15 минут.

Пехотинцам было ещё тяжелее — в бою их не защищала танковая броня и мощный огонь крупнокалиберных пушек. Поэтому жизнь одного солдата рассчитывалось с момента прибытия на передовую. Однако, во время боя за единицу измерения брали подразделения. Знаменитый снайпер Василий Зайцев в своих мемуарах «За Волгой земли для нас не было» упоминает, что прибывший в Сталинград пехотинец жил примерно сутки. А рота пехоты (около 100 человек) в атаке жила порядка получаса.

С авиацией дело обстоит по другому — тут продолжительность жизни измеряется не временем, а количеством вылетов. Все зависит от типа самолета. Например, бомбардировщики при общевойсковом бое живут в один вылет, штурмовики — 1,5 вылета, а истребители — 2,5 вылета.

Впрочем, надо понимать, что все эти цифры абстрактны и к реальности имеют довольно посредственное отношение. Время жизни не означает обязательную смерть — если солдат ранен и не может продолжать сражаться, тогда он тоже записывается в потери.

К тому же есть множество примеров, когда солдаты проходили всю войну от первого до последнего дня. Понятие «среднее время жизни в бою» было введено для подсчета сил, необходимых для решения боевой задачи, однако в реальности на выполнение приказа влияет гораздо больше факторов.