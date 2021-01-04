Швейцарец поразился «феномену русских дач»

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр рассказал о феномене русских дач.
По его словам, дачи, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.
"Маленький мир обычных людей", — отмечает Науэр.
Журналист также пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.
По мнению Науэра, дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и "культурным феноменом".
"Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой", — заключил автор.